Es ist eine rabenschwarze Woche für die Rheinmetall-Aktie. Nachdem der Kurs des deutschen Rüstungskonzerns bereits von Montag auf Mittwoch um -8% gesunken ist, bricht er am Donnerstagvormittag zweistellig ein. Die Rheinmetall-Aktie sackt damit auf den tiefsten Stand seit Februar 2025 ab. Was steckt hinter dem Crash und ist er für Anleger eine perfekte Kaufgelegenheit? Gute Zahlen Die Rheinmetall-Aktie gerät heute unter massiven Druck, weil der Rüstungskonzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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