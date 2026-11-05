Die Commerzbank hat am Donnerstag ihre neuesten Quartalszahlen veröffentlicht und mit einem Gewinnsprung von +45% überzeugt. Nach neun Monaten steht sogar das beste Ergebnis der Konzerngeschichte in den Büchern. Allerdings gibt es einen Wermutstropfen: Die Bank senkt ihre Prognose für den Zinsüberschuss um 100 Millionen €. Dabei hatte die Aktie am Mittwoch noch +4,9% auf 39,85 € gewonnen. Ist die Commerzbank nach den Zahlen weiterhin attraktiv bewertet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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