Arm steigert den Umsatz um 27 Prozent und übertrifft die Erwartungen. Dennoch fällt die Aktie nachbörslich. Die Prognose macht die hohen Erwartungen an KI deutlich. Ein eigener Prozessor soll Milliarden einbringen. Arm hat die Markterwartungen im zweiten Geschäftsquartal übertroffen. Für einen Kursgewinn reichte dies jedoch nicht aus: Nach Börsenschluss verlor die Aktie rund ein Prozent. Die hohen Erwartungen an das Geschäft mit KI-Rechenzentren beeinflussen die Sicht auf die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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