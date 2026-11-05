Die Frankfurter Revolta nimmt den ersten Natrium-Ionen-Heimspeicher bei einem Kunden in Betrieb. Das Pilotprojekt integriert Strom aus einer PV-Anlage und einem Kleinwasserkraftwerk. Der Batterieproduzent Revolta hat erstmals einen Natrium-Ionen-Heimspeicher bei einem Kunden installiert und in Betrieb genommen. Wie das Unternehmen mitteilte, besteht das Hochvolt-Speichersystem aus fünf Batteriemodulen mit insgesamt zehn Kilowattstunden Kapazität.Die Installation erfolgte in einem Ort nahe Aschaffenburg. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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