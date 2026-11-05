Original-Research: WACKER CHEMIE - von Parmantier & Cie. GmbH



05.11.2026 / 11:29 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Parmantier & Cie. GmbH zu WACKER CHEMIE Unternehmen: WACKER CHEMIE ISIN: DE000WCH8881 Anlass der Studie: Q3 Update Empfehlung: BUY seit: 04.11.2026 Kursziel: 106,00 Letzte Ratingänderung: Analyst: Stefan Heieck & René Parmantier

PRESSEMITTEILUNG Parmantier & Cie. bestätigt Wacker Chemie mit Kaufen und Kursziel 106 Euro Siltronic-Prognoseanhebung stützt Halbleiter-Read-through; konstruktive SOTP-Szenarien zeigen zusätzliches Bewertungspotenzial Frankfurt am Main, 5. November 2026. Parmantier & Cie. Research bestätigt im aktuellen Wacker-Chemie-Update die Empfehlung Kaufen und das unveränderte Kursziel von 106 Euro. Die Analysten Stefan Heieck und René Parmantier erwarten weiterhin, dass Wacker seine konservative Q4-Guidance übertreffen kann. Für 2027 prognostiziert Parmantier & Cie. 790 Mio. Euro EBITDA, für 2028 854 Mio. Euro. Im Mittelpunkt stehen die operative Erholung bei Silicones und Polymers sowie eine stärkere Bilanz. Die PCR-Basisannahme von 500 Mio. Euro Netto-Cash im Jahr 2027 ist eine eigene Schätzung und keine Unternehmensguidance. Die heutige Prognoseanhebung von Siltronic liefert einen positiven Read-through für Halbleitermaterialien. Siltronic erwartet den Umsatz 2026 nun ungefähr auf Vorjahresniveau und hat die EBITDA-Margenprognose von 20-24% auf 22-24% eingeengt. Eine nachhaltige Erholung bei Solar-Polysilizium ist damit noch nicht belegt. Die konstruktive Sum-of-the-Parts-Bewertung ergibt rund 120 Euro je Wacker-Aktie nach einer zeitlichen Bewertungsanpassung beziehungsweise etwa 129 Euro nominal für 2028. Beide Werte sind Szenarien und keine neuen Kursziele. Wesentliche Risiken bleiben China, Polysilizium und Solar, die europäische Energiekosten, schwache Endmärkte und die Cash-Conversion. Vollständige Studie und Research-Verteiler: Interessierte Investoren können die vollständige Studie anfordern und die Aufnahme in unseren Research-Verteiler beantragen. Schreiben Sie uns dazu an research@parmantiercie.com. Unabhängiges Research. Diese Mitteilung ist eine Marketingzusammenfassung und keine Anlageberatung. Prognosen und Fair-Value-Szenarien sind keine Garantien. Die vollständigen Bewertungsannahmen, Risiken und regulatorischen Hinweise enthält die Studie.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:



Kontakt für Rückfragen:

Stefan Heieck & René Parmantier



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News