Bern - Die Lage auf dem Schweizer Arbeitsmarkt hat sich im Oktober weiter stabilisiert. Die Arbeitslosenquote verharrte bei 3,0 Prozent. Gleichzeitig gibt es Anzeichen für eine fortlaufende Entspannung: Die Kurzarbeit geht seit Jahresbeginn deutlich zurück. Ende Oktober waren 141'015 Personen bei den regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) als arbeitslos gemeldet. Das waren 535 oder 0,4 Prozent mehr als im September, wie das Staatssekretariat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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