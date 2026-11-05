SUSS verzeichnete erneut einen starken Auftragseingang und steigerte den Auftragsbestand auf den Rekordwert von 601 Mio. EUR. Die Herausforderung bleibt jedoch, diese Nachfrage in Umsatz und Gewinn umzusetzen. Die Profitabilität enttäuschte im dritten Quartal, da Komponentenengpässe zu Lieferverzögerungen führten. Zwar gibt es erste Anzeichen einer Entspannung, doch der für 2027 notwendige deutliche Produktionshochlauf bleibt anspruchsvoll, zumal die geplante Verlagerung der Fertigung zusätzliche Risiken mit sich bringt. Wir haben daher unsere Erwartungen an die Profitabilität in den kommenden Jahren sowie das längerfristige Wachstum zurückgenommen, auch angesichts zunehmender Zweifel an der Nachhaltigkeit der hohen Investitionen in KI-Infrastruktur. Dennoch halten wir einen erheblichen Teil dieser Risiken auf dem aktuellen Bewertungsniveau bereits für eingepreist. Wir senken unser Kursziel von 110,00 EUR auf 99,00 EUR, bestätigen jedoch unsere Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/suss-microtec-se
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