Marburg (ots) -Christian Ulrich Lotzmann erforscht, wie sich fehlende Seitenzähne auf Kiefergelenk und Kaumuskel auswirkenDer Marburger Zahnarzt Christian Ulrich Lotzmann hat den ersten Platz des DGZMK/BZÄK-Förderpreises 2026 gewonnen. Der wissenschaftliche Mitarbeiter der Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik am Universitätsklinikum Marburg wurde für seine klinische Forschung zu den Folgen des Seitenzahnverlusts ausgezeichnet. Der mit 3.000 Euro dotierte Preis wurde in diesem Jahr erstmals international im Rahmen des Kongresses der Continental European Division der International Association for Dental, Oral, and Craniofacial Research (CED-IADR) in Lissabon vergeben.Lotzmann wurde in der Kategorie "Klinische Studien, experimentelle Forschung mit unmittelbarem klinischem Bezug, Public Health und Versorgungsforschung" mit dem ersten Preis geehrt.Die klinische Studie untersucht, wie sich der einseitige Verlust von Backenzähnen auf die Position der Kiefergelenke und die Aktivität des Kaumuskels auswirkt. Dazu simulierte das Forschungsteam bei jungen Erwachsenen mithilfe speziell angefertigter Schienen das Fehlen der entsprechenden Zahnkontakte, ohne die natürlichen Zähne zu beschädigen. Während die Teilnehmenden kräftig zubissen, erfassten die Forschenden mit einem optischen Messsystem die Kieferbewegungen und zeichneten gleichzeitig die Aktivität des Kaumuskels auf.Die Ergebnisse zeigen, dass einseitig fehlende Zahnkontakte die Kieferfunktion unmittelbar beeinflussen können. Das ist nach Angaben der Forschenden unter anderem für die Planung von Zahnersatz und kieferorthopädischen Behandlungen wichtig.Professorin Dr. Heike Korbmacher-Steiner, Direktorin der Poliklinik für Kieferorthopädie am Universitätsklinikum Marburg, betreute die Arbeit. "Es ist eine besondere Freude zu sehen, dass die wissenschaftliche Arbeit eines jungen Forschenden internationale Anerkennung findet. Herzlichen Glückwunsch zu diesem verdienten Erfolg!", sagt Korbmacher-Steiner.Informationen zum FörderpreisDer DGZMK/BZÄK-Förderpreis wird von der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK) durchgeführt, von der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) unterstützt und von Dentsply Sirona gefördert. Er richtet sich an Nachwuchsforschende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Preis würdigt herausragende wissenschaftliche Leistungen in der Zahnmedizin und fördert gezielt den akademischen Nachwuchs über alle Fachdisziplinen hinweg.Das Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) (https://www.ukgm.de/home.html) mit seinen 86 Kliniken und Instituten an den beiden Standorten Gießen und Marburg ist das drittgrößte Universitätsklinikum Deutschlands. Seit Februar 2006 trägt die RHÖN-KLINIKUM AG (https://www.rhoen-klinikum-ag.com/) zu 95 Prozent die Verantwortung als Betreiber dieses privatisierten Universitätsklinikums. www.ukgm.dePressekontakt:Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH (UKGM)Thomas Steiner | Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 6421 58 - 68038 | thomas.steiner@uk-gm.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/6384760