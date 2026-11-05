Entdecken Sie rund 700 Messer und Zubehörartikel; treffen Sie drei Messerschmiede aus Echizen

HOCHO KNIFE, ein Spezialist für japanische Küchenmesser, der bereits mehr als 200.000 authentische japanische Messer an Kunden in über 80 Ländern geliefert hat, wird am 14. November 2026 sein erstes Ladengeschäft im Einkaufsviertel Sannomiya in Kobe eröffnen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261028023497/de/

Store front of HOCHO KNIFE

Bei der feierlichen Eröffnung werden drei Messerschmiede aus Echizen die Besucher begrüßen, die die Handwerkskunst und Schönheit japanischer Messer hautnah erleben können.

Mehr als nur Kobe-Rindfleisch und Sake

Kobe ist bekannt für sein weltberühmtes Kobe-Rindfleisch und den Nada-Sake aus Japans größter Sake-Anbauregion und zieht Feinschmecker aus aller Welt an. HOCHO KNIFE verleiht dieser kulinarischen Reise eine neue Dimension: die Gelegenheit, die Präzision, die unverwechselbaren Klingenmuster und die zeitlose Kunstfertigkeit japanischer Küchenmesser zu entdecken.

Im Laden präsentieren rund 700 japanische Messer und zugehörige Produkte die renommierten Messerbauregionen wie Sakai, Seki, Echizen, Tsubame-Sanjo und Miki. Besucher können verschiedene Messer in die Hand nehmen, deren Gewicht und Balance vergleichen und Details begutachten, die Fotos nicht vollständig wiedergeben können. Fachkundige Mitarbeiter beraten sowohl Hobbyköche als auch Profiköche und Sammler gleichermaßen. Individuelle Gravuren und Geschenkverpackungen machen ein japanisches Messer zu einem unvergesslichen Geschenk oder Souvenir.

Seit 2013 bringt HOCHO KNIFE japanische Handwerker mit internationalen Kunden zusammen. Der Instagram-Account des Unternehmens zählt mittlerweile rund 269.000 Follower und verzeichnet insgesamt über 41,6 Millionen Videoaufrufe (Stand: Oktober 2026).

Treffen Sie die Hersteller bei der großen Eröffnung

Am 14. November können Besucher drei Messerschmiede aus Echizen, Fukui, treffen: Yu Kurosaki, Yoshimi Kato und Kazuo Nomura, darunter zwei zertifizierte traditionelle Handwerker. Von 13:00 bis 18:00 Uhr können Gäste mehr über deren Arbeit erfahren und erhalten eine kostenlose Namensgravur auf den an diesem Tag gekauften Messern.

Planen Sie Ihren Besuch

Eröffnung Samstag, 14. November 2026 11:00-19:00 Uhr14. November 2026 Voreröffnung 11.-13. November 11:00-14:00 Uhr Reguläre Öffnungszeiten 10:00-19:30 Uhr Täglich geöffnet Adresse 1F, Center Plaza West, 2-11-1-105 Sannomiya-cho, Chuo-ku, Kobe, Hyogo, Japan Anfahrt 5 Minuten zu Fuß von den Bahnhöfen JR Motomachi und Hankyu Kobe-Sannomiya; 7 Minuten vom Bahnhof JR Sannomiya Shop/Website https://www.hocho-knife.com/hocho-knife-kobe-sannomiya/ Karte https://maps.app.goo.gl/Cvckz8LyMpaN4JEJ6 Instagram https://www.instagram.com/hocho_knife/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261028023497/de/

Contacts:

Norimasa Kushida

IMPORT JAPAN.COM, INC. (HOCHO KNIFE)

Tel: +81-50-3754-2499

E-Mail: hocho-knife@import.jpn.com

Kontaktformular: https://www.hocho-knife.com/contact-us/