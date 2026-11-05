Mit seinen neuen GT will Mercedes-AMG jetzt auch die Petrolheads zur Elektromobilität bekehren. Dafür lockt AMG sie nicht nur mit spektakulären Leistungs- und Ladedaten, sondern schummelt ihnen auch noch einen V8 in den Rücken, den es gar nicht gibt. Perfekt gemacht, aber eben ein Bluff. Der flache Viertürer ist das Aushängeschild - doch das Geschäft macht wohl das SUV. Und der hat es überraschend leicht. Wir haben mit beiden eine Testfahrt unternommen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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