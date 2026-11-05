Bielefeld (ots) -- NTT DATA präsentiert im Rahmen des Partner Agent Showcase auf der SAP TechEd 11 KI-Agenten, die bereits bei Kunden im Einsatz sind und ab sofort im SAP Discovery Center zur Verfügung stehen- Kundenprojekte belegen messbaren Nutzen, darunter eine vollautomatisierte Verarbeitung von über 90 Prozent und 50 Prozent weniger Zeitaufwand für einzelne Zeiteinträge- NTT DATA als SAP Business AI Platform Validated Partner ausgezeichnetNTT DATA, ein weltweit führender Anbieter von KI und digitalen Geschäfts- und Technologiedienstleistungen, erhält gleich zwei SAP-Auszeichnungen. Sie unterstreichen die Expertise des Unternehmens bei der Integration von Agentic AI in reale Geschäftsprozesse und der Skalierung der SAP Business AI Platform in Kundenumgebungen. Beim Partner Summit im Rahmen der SAP TechEd in Berlin Ende Oktober nahm das Unternehmen erfolgreich am "partner agent race to SAP TechEd" teil und wurde zudem als SAP Business AI Platform Validated Partner ausgezeichnet.NTT DATA entwickelt und implementiert ein wachsendes Portfolio an KI-Agenten, die bei Kunden messbare Ergebnisse erzielen. Bei Lemvigh-Müller (https://nttdata-solutions.com/us/success-stories/lemvigh-muller-from-repetitive-work-to-real-impact-with-ai/) automatisiert der Purchase Order Confirmation Matching Agent (https://discovery-center.cloud.sap/partnerusecasedetail/6395/) mehr als 90 Prozent der Lieferantenbestätigungen und erreicht dabei eine Treffergenauigkeit von rund 98 Prozent. Der bei zeb eingesetzte Project Staffing Agent (https://discovery-center.cloud.sap/partnerusecasedetail/6391/) hat den Zeitaufwand für einzelne Einträge um 50 Prozent reduziert. Synthomer (https://nttdata-solutions.com/us/success-stories/synthomer-ai-agents-on-sap-business-technology-platform/) setzt den Purchase Order Conversion Agent (https://discovery-center.cloud.sap/partnerusecasedetail/6390/) ein, um Agentic AI in seine Order-to-Close-Prozesse zu integrieren. Bei Betatests im Auftragseingang konnten Materialien in 98 Prozent der Fälle bereits beim ersten Versuch korrekt zugeordnet werden.Diese Praxisbeispiele zeigen, wie NTT DATA sein Ziel verfolgt, das weltweit führende KI-native Dienstleistungsunternehmen zu werden und zugleich dazu beiträgt, SAPs Vision des Autonomous Enterprise in die Geschäftspraxis zu bringen."Das wahre Potenzial von Agentic AI zeigt sich, wenn sie die Pilotphase verlässt und fester Bestandteil des Geschäftsalltags wird", sagt Krunal Patel, Global AI, Innovation & Software Assets Leader bei NTT DATA Business Solutions. "Unsere Teams haben mit großem Engagement daran gearbeitet, dieses Potenzial in praxisnahe Lösungen zu übersetzen, die konkrete operative Herausforderungen adressieren. Die Auszeichnung auf der SAP TechEd würdigt diesen Einsatz. Zugleich motiviert sie uns, weiter voranzugehen, die Grenzen des Möglichen mit der SAP Business AI Platform zu erweitern und dabei den Mehrwert für unsere Kunden konsequent in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen."Für die Praxis entwickelt: 11 KI-Agenten stehen SAP-Kunden zur VerfügungDas "partner agent race to SAP TechEd" zeichnet autonome, auf der SAP Business AI Platform entwickelte KI-Agenten aus, die bereits von Kunden eingesetzt werden. Sie geben Unternehmen die Möglichkeit, konkrete Anwendungen von Agentic AI zu erproben und zu erkennen, wo autonome Funktionen einen Mehrwert für das eigene Geschäft schaffen können.Das breitere Portfolio umfasst unter anderem folgende KI-Agenten:- Purchase Order Matching Agent (https://discovery-center.cloud.sap/partnerusecasedetail/6387/): Gleicht fehlerhaft spezifizierte Bestellungen mit dem Materialkatalog von SAP ab, um die Bearbeitung von Kundenaufträgen zu unterstützen und manuelle Prozesse zu reduzieren.- Supplier Contract Leakage Agent (https://discovery-center.cloud.sap/partnerusecasedetail/6394/): Identifiziert Preisabweichungen und nicht berücksichtigte Rückvergütungen in Lieferantenverträgen.- Validated Sales Order Creation Agent (https://discovery-center.cloud.sap/partnerusecasedetail/6397/): Erstellt in validierten Life-Sciences-Umgebungen Kundenaufträge aus eingehenden Bestelldokumenten.Alle 11 KI-Agenten sind im SAP Discovery Center (https://discovery-center.cloud.sap/ai-agents/?agentPartner=ntt%20data) verfügbar."Unsere Partner sind der entscheidende Multiplikator, wenn es darum geht, das Autonomous Enterprise Wirklichkeit werden zu lassen", sagt Karl Fahrbach, Chief Partner Officer bei SAP. "In dieser nächsten Ära der Unternehmenstransformation wird Erfolg zunehmend daran gemessen, welchen konkreten geschäftlichen Mehrwert Agentic AI für Kunden schafft. Genau hier wird das Zusammenspiel von Technologie, Branchenwissen und Umsetzungskompetenz entscheidend. NTT DATA vereint diese Stärken und wir freuen uns darauf, auf unserer langjährigen Zusammenarbeit aufzubauen und gemeinsam die nächste Generation KI-gestützter Geschäftsergebnisse für unsere Kunden zu realisieren."Mit der Anerkennung als SAP Business AI Platform Validated Partner bestätigt SAP außerdem die umfassenden Kompetenzen von NTT DATA rund um die Plattform. Neben der Entwicklung und Veröffentlichung eigener KI-Agenten müssen Partner für die Validierung weitere Kriterien erfüllen. Dazu zählen zertifizierte Expertise, Kunden-Go-Lives, die aktive Nutzung von SAP Joule for Consultants sowie die nachgewiesene Ausrichtung an der KI-nativen North Star Reference Architecture von SAP.Weitere Informationen finden Sie unter nttdata-solutions.com.Über NTT DATA Business SolutionsNTT DATA Business Solutions (https://nttdata-solutions.com/de/) ist auf SAP spezialisiert und agiert innerhalb eines leistungsstarken Netzwerks aus Partnern wie Microsoft und ServiceNow. Wir unterstützen mittelständische sowie ausgewählte Großunternehmen weltweit dabei, Intelligent Enterprises zu werden - von Beratung und Implementierung bis hin zu Managed Services. NTT DATA Business Solutions ist Teil der NTT DATA (https://de.nttdata.com/)-Unternehmensgruppe. Mit einem jährlichen globalen Umsatz von über 30 Milliarden US-Dollar ist sie ein führender Anbieter von Business- und Technologie-Services, die 75 Prozent der Fortune Global 100 zu ihren Kunden zählt. Gruppenweit engagiert sich NTT DATA für den Erfolg seiner Kunden und ist bestrebt, die Gesellschaft mit verantwortungsvollen Innovationen positiv zu verändern. Sie ist einer der weltweit führenden Anbieter von KI und digitalen Infrastrukturen. Außerdem bietet sie einzigartige Fähigkeiten bei der Enterprise-Skalierung von KI, Cloud, Security, Konnektivität, Rechenzentren und Application Services. Mit Beratung und Branchenlösungen unterstützt NTT DATA Unternehmen und die Gesellschaft dabei, sicher und nachhaltig in eine digitale Zukunft aufzubrechen. Als Global Top Employer verfügt die Unternehmensgruppe über Expertinnen und Experten in mehr als 70 Ländern. Darüber hinaus bietet sie Kunden ein robustes Ökosystem mit Innovationszentren sowie etablierten Partnern und Start-ups. NTT DATA ist Teil der NTT Group, die jedes Jahr mehr als 3 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung investiert.SAP Trademark-StatementSAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungen von SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Zusätzliche Informationen zur Marke und Vermerke finden Sie auf der Seite https://www.sap.de/trademark. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen.Pressekontakt:Global CommunicationsNTT DATA Business Solutions AGE-mail: communications-solutions-GLOBAL@bs.nttdata.comOriginal-Content von: NTT DATA Business Solutions AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24336/6384775