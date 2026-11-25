© Foto: Symbolbild mit KI erstellt

Rekordumsatz, volle Auftragsbücher und trotzdem rutscht die Aktie ab. Bei SAP ist gerade nicht alles so, wie es sein sollte, denn binnen weniger Tage ging es um deutlich über 10 Prozent nach unten. Die Angst vor Künstlicher Intelligenz sitzt tief im Softwaresektor. Dazu kommt ein Wechsel im Vorstand. Die Zahlen sind stark, der Chart dagegen sieht eher düster aus. Wichtige Unterstützungslinien sind bereites gebrochen. Ob 160 oder sogar 140 Euro drohen, hängt an wichtigen Kurs-Marken. Gleichzeitig hat ein Vorstandsmitglied zugekauft. Es wird Zeit für einen genauen Blick. Lesen Sie gerne weiter!

Starke Zahlen, schwacher Kurs

Eigentlich lief es bei SAP richtig gut. Im dritten Quartal knackte der Konzern erstmals die Marke von 10 Milliarden Euro Umsatz, genau waren es 10,27 Milliarden, ein Plus von 13 Prozent. Die Cloud wuchs sogar um 26 Prozent auf rund 6,67 Milliarden Euro. Auch der Auftragsbestand in der Cloud legte um 28 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro zu. Der operative Gewinn stieg um 18 Prozent auf gut 3 Milliarden Euro. Das kann sich sehen lassen, aber warum fällt die Aktie dann? Der Grund heißt vor allem KI. Anleger fürchten, dass KI-Agenten klassische Unternehmenssoftware überflüssig machen könnten. Seit dem Hoch von knapp 220 Euro Anfang November ging es kräftig bergab, zuletzt bis auf unter 190 Euro. Dazu kommt Unruhe im Management: Thomas Saueressig wechselt zu IONOS und geht Ende März 2027. Zudem drücken sinkende Cloud-Margen die Stimmung. Das verunsichert viele Anleger.





Charttechnik

Charttechnisch ist das Bild angeschlagen. Die Aktie steckt zwischen ihren beiden wichtigen SMAs fest. Der 50er liegt bei etwa 197 Euro, der 200er bei rund 183 Euro. Aktuell notiert SAP bei gut 190 Euro, also mittendrin. Gelingt der Sprung über die obere Linie, wäre das das Signal, auf das die Bullen warten, denn erst dann wäre der langfristige Aufwärtstrend wieder intakt. Davon ist SAP noch ein Stück entfernt. Bleibt aber der Befreiungsschlag aus, wird es ungemütlich. Fällt der Kurs unter den 200er SMA rücken tiefere Zonen ins Blickfeld. Erst warten Marken um 170 Euro, danach der Bereich um 160 Euro. Im schlechtesten Fall droht sogar ein Rutsch Richtung 140 Euro. Immerhin gelten die Indikatoren, wie z. B. der RSI noch nicht als überverkauft. Aktuell liegt der RSI bei 53 Punkten. Eine Gegenbewegung ist also möglich, muss aber nicht zwangsläufig jetzt schon erfolgen. Die Bullen haben also noch einiges zu tun, aber vielleicht kommen zunächst noch einmal die Bären hervor.





Was tun?

Eine klare Kauf- oder Verkaufsansage gibt es hier nicht. Fundamental spricht viel für SAP, so z. B. die wachsende Cloud, ein Rekordumsatz sowie der angehobene Ausblick. Vorständin Gina Vargiu-Breuer kaufte zuletzt Aktien für gut 229.000 Euro. Analysten sehen im Schnitt Kursziele von über 230 Euro. Dagegen stehen Margendruck, KI-Sorgen und ein angeschlagener Chart. Beides gehört zur ehrlichen Bilanz. Das alles spricht eher für Geduld als für Hektik. Wer schon dabei ist, kann erst mal abwarten und die Marke bei 197 Euro im Blick behalten. Wer neu einsteigen will, könnte gestaffelt, bei Schwäche, nach unten hin kaufen statt alles auf einmal. Wichtige Termine sind die neuen KI-Kennzahlen im Januar. Ansonsten gilt: Ruhe bewahren und einen guten Plan, bzw. eine tolle Strategie haben.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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