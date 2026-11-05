Hamburg (ots) -- 100. budni-beautybox eröffnet im EDEKA Sigmund in Sigmaringen- Zusammenarbeit von budni und dem EDEKA-Verbund wird weiter ausgebaut- Positive Entwicklung von Pilotmärkten zum erfolgreichen Shop-in-Shop-KonzeptDie budni-beautybox erreicht einen wichtigen Meilenstein: Mit der Eröffnung des 100. Standorts im EDEKA-Markt von Kaufmann Sigmund in Sigmaringen setzt das Shop-in-Shop-Konzept seinen Wachstumstrend fort. Was 2023 mit sechs Pilotmärkten in der EDEKA-Region Südwest begann, hat sich seit dem Rollout im Jahr 2024 zu einem etablierten Format entwickelt. Gemeinsam schaffen die Partner budni und EDEKA ein Einkaufsangebot, das die Stärken des Lebensmittelhandels mit der Sortiments- und Beratungskompetenz von budni im Bereich Beauty, Pflege und Drogerie verbindet.Die budni-beautybox ist als eigenständiges Shop-in-Shop-Konzept konzipiert und schafft innerhalb des Marktes einen klar erkennbaren Beauty- und Pflegebereich. Dabei ist sie mehr als eine zusätzliche Verkaufsfläche: Kund:innen profitieren von einer großen Auswahl an Körperpflege-, Kosmetik- und Drogerieprodukten sowie den beliebten Eigenmarken. Gleichzeitig ermöglicht das Konzept ein komfortables One-Stop-Shopping, bei dem sich der Einkauf von Lebensmitteln und Drogerieartikeln an einem Ort verbinden lässt. Dabei passt sich die budni-beautybox flexibel an die jeweiligen Gegebenheiten der EDEKA-Märkte an. Das modulare Konzept vereint einen eigenständigen Markenauftritt, eine übersichtliche Warenpräsentation und ein auf die jeweilige Verkaufsfläche abgestimmtes Sortiment.Aus Pilotmärkten entsteht ein erfolgreiches VertriebskonzeptDie Grundlage für die Entwicklung der budni-beautybox wurde 2023 mit den ersten Pilotmärkten gelegt. Die dort gewonnenen Erfahrungen flossen in die Optimierung des Konzepts ein und bildeten die Basis für den anschließenden Ausbau. Im Mittelpunkt stand dabei, die Stärken des ursprünglichen Konzepts weiterzuentwickeln und gleichzeitig die Umsetzung vor Ort möglichst attraktiv und praktikabel zu gestalten. Seither wird das Konzept Schritt für Schritt weiter ausgebaut und stetig an die Anforderungen der selbstständigen EDEKA-Kaufleute angepasst. Erkenntnisse aus den bestehenden Standorten tragen dazu bei, Warenpräsentation, Flächennutzung und Sortiment laufend weiterzuentwickeln."Die budni-beautybox ergänzt unser Marktkonzept hervorragend und bietet unseren Kund:innen zusätzliche Orientierung im Bereich Beauty und Pflege. Dass wir nun der 100. Standort sind, macht uns stolz. Der Erfolg zeigt, dass die Verbindung der budni-Kompetenz mit der Stärke selbstständiger EDEKA-Kaufleute einen echten Mehrwert für die Menschen vor Ort schafft", sagt Bernd Sigmund, selbstständiger EDEKA-Kaufmann in Sigmaringen.Mit der 100. Eröffnung wird deutlich, welches Potenzial in der Zusammenarbeit zwischen budni und dem EDEKA-Verbund steckt. Die budni-beautybox stärkt die Drogeriekompetenz der selbstständigen Kaufleute, schafft zusätzliche Einkaufsmöglichkeiten für Kund:innen und macht die Marke budni auch außerhalb ihrer Kernregion erlebbar. Gleichzeitig zeigt die Entwicklung, wie aus einer gemeinsamen Idee ein tragfähiges und zukunftsfähiges Vertriebskonzept entstehen kann.Über budniMit etwa 180 Filialen und rund 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist budni vor allem im Großraum Hamburg Marktführer unter den Drogeriemarktunternehmen. budni gehört seit Jahren zu den beliebtesten Drogeriemärkten und den besten Arbeitgebern der Metropolregion. Das Unternehmen kann aus dem breitesten Sortiment im Branchenvergleich schöpfen und schneidert aus seinen 25.000 Artikeln die Sortimente jeder Filiale passend auf die Menschen im Viertel zu. budni bietet seinen Kundinnen und Kunden ein nachbarschaftliches Lebensgefühl und besten Service mit freundlichen und kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die aus der Partnerschaft mit EDEKA entstandene BUDNI Handels- und Servicegesellschaft (BHSG) steuert die überregionale Standortentwicklung und bündelt zudem alle rückwärtigen Bereiche - von Einkauf über Sortimentsmanagement bis Marketing. Mit der Budnianer Hilfe e.V. engagiert sich budni in der Nachbarschaft der Filialen für Kinder und Jugendliche und setzt sich beim Sortiment, der Warenlieferung und dem Betrieb der Filialen für Nachhaltigkeit ein. Dabei lautet das zentrale Ziel, den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren sowie die Bevölkerung für einen nachhaltigeren Konsum und die Wertigkeit von Lebensmitteln zu sensibilisieren. budni setzt mit diesem Engagement ein starkes Zeichen im deutschen Drogeriemarkt.Über EDEKADas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.200 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sechs regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem App-basierten Lieferdienst Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. Der EDEKA-Verbund erzielte 2025 mit rund 10.900 Märkten und rund 417.500 Mitarbeitenden einen Umsatz von 77,3 Mrd. Euro. Mit rund 20.900 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Pressekontakt:BUDNI Handels- und Service GmbH & Co. KGUnternehmenskommunikationNew-York-Ring 6, 22297 HamburgTelefon: +49 40 / 6377-2182E-Mail: presse@budniservice.dewww.budni.deOriginal-Content von: BUDNI Handels- und Service GmbH & Co. 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