EQS Stimmrechtsmitteilung: Daimler Truck Holding AG

Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



05.11.2026 / 11:59 CET/CEST

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Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: Daimler Truck Holding AG Straße, Hausnr.: Fasanenweg 10 PLZ: 70771 Ort: Leinfelden-Echterdingen

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900PW78JIYOUBSR24

2. Grund der Mitteilung Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund:

freiwillige Konzernmitteilung aufgrund Schwellenberührung eines Tochterunternehmens

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Mercedes-Benz Group AG

Registrierter Sitz, Staat: Stuttgart, Deutschland

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

Mercedes-Benz Verwaltungsgesellschaft für Grundbesitz mbH

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung



5. Datum der Schwellenberührung: 30.10.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 34,04 % 0,00 % 34,04 % 765600399 letzte Mitteilung 35,00 % 0,00 % 35,00 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000DTR0CK8 165494956 95147157 21,62 % 12,43 % Summe 260642113 34,04 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Mercedes-Benz Group AG 21,62 % % 21,62 % Mercedes-Benz Verwaltungsgesellschaft für Grundbesitz mbH 7,06 % % 7,06 % - % % % Mercedes-Benz Group AG 21,62 % % 21,62 % Mercedes-Benz AG 5,37 % % 5,37 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung verwaltetet einen Spezial-AIF, der 41.100.000 Aktien (5,37%) der Daimler Truck Holding AG hält. Die Aktien sind aufgrund von Vereinbarungen zwischen Mercedes-Benz Pension Trust e.V., Mercedes-Benz Group AG und Mercedes-Benz AG ab dem 30.10.2026 vollständig der Mercedes-Benz AG zuzurechnen.

Datum

03.11.2026





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