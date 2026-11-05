Patent stärkt die Plattform des Unternehmens für fortschrittliche Batteriematerialien; Focus beseitigt außerdem C$835.000 an Aktionärsdarlehen durch Umwandlung in Eigenkapital zu C$0,50 je Aktie

Wichtige Highlights

Kanadisches Patent erteilt: Focus sichert sich das kanadische Patent Nr. 3.209.696, das seine proprietäre siliziumverstärkte Graphit-Batterieanodentechnologie und den Herstellungsprozess schützt.

Internationaler Patentschutz: Entsprechende Patentanmeldungen wurden in den Vereinigten Staaten, Europa und Südkorea eingereicht und erweitern die Strategie von Focus zum Schutz geistigen Eigentums auf wichtige globale Batteriemärkte.

Fortschrittliche Batterieleistung: Frühere Labortests zeigten eine um rund 62 % höhere reversible Kapazität als die theoretische Kapazität von herkömmlichem Graphit. Die damit verbundene Forschung wurde 2023 beim in den USA ansässigen Military Power Sources Consortium Silicon Anode Seminar vorgestellt.

C$300.000 an zuvor angekündigter staatlicher Unterstützung: Die Teilnahme von Focus an Intellectual Property Ontario (IPON), die im September 2025 bekannt gegeben wurde, ermöglicht den Zugang zu bis zu C$300.000 an nicht verwässernder Finanzierung für Kosten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum.

C$835.000 Schulden beseitigt: Focus schließt die Umwandlung von Schulden des Chairman in Aktien zu C$0,50 je Aktie ab, was einem Aufschlag von 42,9 % auf den Börsenschlusskurs vom 3. November 2026 entspricht.

Ottawa, Ontario / 5. November 2026 / IRW-Press / Focus Graphite Inc. (TSXV: FMS) (OTCQB: FCSMF) (FSE: FKC0) ("Focus" oder das "Unternehmen"), ein kanadischer Entwickler hochgradiger Flockengraphitlagerstätten und fortschrittlicher Graphitmaterialien für Batterie-, Verteidigungs- und Industrieanwendungen, freut sich bekannt zu geben, dass das Canadian Intellectual Property Office ("CIPO") das kanadische Patent Nr. 3.209.696 mit dem Titel "Fortschrittliche Anodenmaterialien aus durch Additive verbesserten sphärischen Graphitpartikeln und Verfahren zu deren Herstellung" (das "Patent") formell erteilt hat.

Das am 27. Oktober 2026 erteilte Patent schützt das proprietäre Verfahren des Unternehmens zur Herstellung siliziumverstärkter sphärischer Graphitpartikel sowie bestimmte daraus resultierende Materialien und Batterieanwendungen. Die Erteilung folgt auf die Mitteilung des Unternehmens vom 26. Januar 2026 über die Zulassung des Patents und stellt den erfolgreichen Abschluss des kanadischen Patentprüfungs- und Erteilungsverfahrens dar.

Focus hat außerdem entsprechende Patentanmeldungen in den Vereinigten Staaten (Anmeldenummer 18/278,659), Europa (Anmeldenummer 22758669.0) und Südkorea (Anmeldenummer 10-2023-7032609) eingereicht, die weiterhin anhängig sind. Diese Anmeldungen unterstützen die Strategie des Unternehmens, seine Technologie in wichtigen internationalen Batteriemärkten zu schützen und potenzielle zukünftige Kommerzialisierungs- und Lizenzierungsmöglichkeiten zu verfolgen.

Abbildung 1: Kanadisches Patent Nr. 3.209.696, erteilt an Focus Graphite Inc. vom Canadian Intellectual Property Office am 27. Oktober 2026.

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Fortschritte bei der Batterieleistung der nächsten Generation

Die patentierte Technologie adressiert eine zentrale Herausforderung bei der Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien: die Erhöhung der Energiespeicherkapazität, ohne die Stabilität und Lebensdauer der Batterie zu beeinträchtigen.

Während Silizium ein deutlich größeres Energiespeicherpotenzial als herkömmlicher Graphit bietet, stellt seine Tendenz, sich während des Ladens und Entladens auszudehnen und zusammenzuziehen, Herausforderungen für die Batterieleistung, Stabilität und Lebensdauer dar. Die proprietäre Technologie von Focus wurde entwickelt, um diese Einschränkungen zu adressieren, indem Silizium-Nanopartikel während ihrer Bildung in Naturgraphitpartikel integriert werden, gefolgt von einer schützenden Kohlenstoffbeschichtung, die die strukturelle Stabilität und Zyklenfestigkeit verbessern soll.

Dieser Ansatz soll die Integration von Silizium verbessern, die Ausdehnung kontrollieren und die Zyklenstabilität unterstützen, während gleichzeitig das Energiespeicherpotenzial graphitbasierter Anodenmaterialien erhöht wird.

Von Focus im Jahr 2025 veröffentlichte Labortests mit Knopfzellen zeigten bei Verwendung von mit 9 % Silizium verstärktem Graphit reversible Kapazitäten von rund 605 mAh/g, rund 62 % über der theoretischen Kapazität von herkömmlichem Graphit von 372 mAh/g. Die damit verbundene Forschung mit siliziumverstärktem Graphit aus Lac Knife wurde im März 2023 beim in den USA ansässigen Military Power Sources Consortium ("MPSC") Silicon Anode Seminar am Aberdeen Proving Ground in Maryland¹ vorgestellt und unterstrich die potenzielle Relevanz der Technologie für fortschrittliche militärische Energiesysteme.

Focus beabsichtigt, weitere technische Validierungen voranzutreiben und mögliche Kommerzialisierungsmöglichkeiten für seine patentierte Technologie durch Kooperationen mit Batterieherstellern, Technologieentwicklern und strategischen Industriepartnern zu prüfen.

Focus würdigt die Beiträge der Erfinder und des Forschungsteams bei American Energy Technologies Co. ("AETC") und gedenkt insbesondere des verstorbenen Dr. Joseph E. Doninger, dessen technische Führung und jahrzehntelange Expertise in der Graphitverarbeitung und bei fortschrittlichen Materialien für die Entwicklung der Technologie und die umfassendere Downstream-Strategie des Unternehmens von wesentlicher Bedeutung waren.

Wie am 22. September 2025 bekannt gegeben², werden die Bemühungen des Unternehmens zum Schutz und zur Kommerzialisierung seines geistigen Eigentums von Intellectual Property Ontario ("IPON") unterstützt, einer Initiative der Regierung von Ontario, über die Focus Zugang zu bis zu C$300.000 an nicht verwässernder finanzieller Unterstützung erhalten hat, die bis zu 80 % der förderfähigen Kosten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum abdeckt³.

Das kanadische Patent hat ein angegebenes Ablaufdatum vom 24. Februar 2042, vorbehaltlich der Zahlung der anwendbaren jährlichen Aufrechterhaltungsgebühren.

Wachsende Investitionen und strategische Nachfrage nach fortschrittlichen Batteriematerialien

Die Patenterteilung erfolgt inmitten beschleunigter Investitionen in Batterietechnologien der nächsten Generation. US-Bundesbehörden haben Unterstützungen von fast US$2 Milliarden für Siliziumanoden und damit verbundene Initiativen zur Batterieproduktion angekündigt, darunter bedingte Finanzierungen und Förderzusagen für fortschrittliche Energiespeicher- und Verteidigungsanwendungen wie unbemannte Systeme.

Die nationale Batteriestrategie des U.S. Department of Energy ("DOE") vom Oktober 2026 prognostiziert, dass sich die amerikanische Batterienachfrage nahezu vervierfachen wird - von 179 Gigawattstunden (GWh) im Jahr 2025 auf 707 GWh bis 20354. Gleichzeitig legen Beschaffungsanforderungen des US-Verteidigungssektors Fristen fest, um die Abhängigkeit von gegnerischen Lieferketten zu verringern. Beschränkungen für Batterien und Komponenten, die von ausländischen Unternehmen stammen, die als "foreign entities of concern" ("FEOCs") eingestuft werden, sollen bei neuen Beschaffungsprogrammen ab dem 1. Januar 2028 beginnen, gefolgt von weiteren Phasen bis 2031, vorbehaltlich anwendbarer Ausnahmen und Ausnahmegenehmigungen5.

Auch die internationale Zusammenarbeit schreitet voran. Beim Kanada-Europäische-Union-("EU")-Gipfel im Oktober 2026 starteten beide Parteien die Alliance for the Future, wobei sichere Lieferketten für kritische Mineralien priorisiert werden. Eine neue Rahmenvereinbarung mit der Europäischen Investitionsbank schafft außerdem eine Grundlage für mögliche europäische Investitionen in kanadische Projekte für kritische Mineralien6.

"Nordamerika und verbündete Staaten investieren stark, um Lieferketten für kritische Mineralien und fortschrittliche Batterietechnologien sowohl für zivile als auch für Verteidigungsanwendungen zu sichern", sagte Jason Latkowcer, Vice President, Corporate Development von Focus Graphite. "Dieses Patent stärkt die Plattform für fortschrittliche Materialien, die wir parallel zu unseren Graphitressourcen und unseren Downstream-Verarbeitungskapazitäten aufbauen. Da erstes Probenmaterial bereits hergestellt wurde und vielversprechende Laborergebnisse vorliegen, liegt unser Fokus nun darauf, Tests mit größeren Batterieformaten voranzutreiben und das Potenzial der Technologie in höherwertigen Dual-Use-Anwendungen zu erschließen."

Abschluss der Umwandlung von Schulden in Aktien

Im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 18. August 20267 gibt das Unternehmen außerdem bekannt, dass es nach Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die "TSXV") die zuvor angekündigte Umwandlung von Schulden in Aktien mit JJJY Holdings Inc., einem vom Chairman von Focus, Jeff York, kontrollierten Unternehmen, abgeschlossen hat.

Das Unternehmen hat 1.670.000 Stammaktien zu einem angenommenen Preis von C$0,50 je Aktie ausgegeben und damit den verbleibenden Saldo von C$835.000 aus dem langjährigen Aktionärsdarlehen von Herrn York getilgt. Die Transaktion beseitigt die verbleibende Verpflichtung des Unternehmens aus dem Darlehen, ohne dass eine Rückzahlung in bar erforderlich ist, wodurch Kapital für die Entwicklungsprioritäten des Unternehmens erhalten bleibt.

Der Umwandlungspreis von C$0,50 entspricht einem Aufschlag von 42,9 % auf den Schlusskurs der Aktie des Unternehmens von C$0,35 am 3. November 2026 und unterstreicht damit zusätzlich das anhaltende Engagement des Chairman für Focus und die Angleichung seiner Interessen an denen der Aktionäre.

Die Transaktion stellt gemäß Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Securityholders in Special Transactions ("MI 61-101") eine Transaktion mit einer nahestehenden Partei dar. Das Unternehmen beruft sich auf die Ausnahmen von den Anforderungen an eine formelle Bewertung und die Zustimmung der Minderheitsaktionäre gemäß den Abschnitten 5.5(a) beziehungsweise 5.7(1)(a) von MI 61-101, da weder der faire Marktwert der Transaktion noch die Gegenleistung 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigen.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten technischen Inhalte wurden von Richard Pearce, PE, President von Brasil Insight Capital LLC., einem Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person gemäß National Instrument NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Focus Graphite Inc.

Focus Graphite baut eine integrierte Graphitplattform auf, um die Industrien zu beliefern, die die Zukunft gestalten. Durch die Entwicklung von Graphitressourcen von Weltklasse, fortschrittlichen Verarbeitungstechnologien und höherwertigen fortschrittlichen Materialien positioniert sich das Unternehmen, um die Batterie-, Verteidigungs-, fortschrittliche Fertigungs- und andere strategische Industrien in Nordamerika und verbündeten Märkten zu unterstützen.

Die Plattform basiert auf den beiden zu 100 % unternehmenseigenen Graphitprojekten in Québec. Lac Knife ist eine der hochgradigsten Graphitlagerstätten Nordamerikas in der Machbarkeitsphase, während Lac Tétépisca zu den größten identifizierten Graphitressourcen weltweit zählt. Zusammen mit strategischen Technologiepartnerschaften und staatlich unterstützten Innovationsinitiativen bilden diese Projekte die Grundlage für eine sichere, skalierbare und zunehmend integrierte Graphitlieferkette.

Weitere Informationen über Focus Graphite Inc. finden Sie unter:

http://www.focusgraphite.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/focus-graphite/

Facebook: https://www.facebook.com/focusgraphite

X: https://x.com/focusgraphite

Investorenkontakt:

Dean Hanisch

CEO, Focus Graphite Inc.

dhanisch@focusgraphite.com

+1 (613) 612-6060

Jason Latkowcer

VP Corporate Development

jlatkowcer@focusgraphite.com

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "prognostiziert", "geschätzt" und ähnlichen Ausdrücken sowie Aussagen zu Sachverhalten, die keine historischen Tatsachen darstellen, dienen dazu, zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen und basieren auf den gegenwärtigen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse.

Diese Pressemitteilung enthält insbesondere unter anderem zukunftsgerichtete Informationen hinsichtlich: der potenziellen Leistung, technischen Vorteile, Skalierbarkeit und kommerziellen Anwendungen der patentierten siliziumverstärkten Graphit-Batterieanodentechnologie des Unternehmens, einschließlich ihres Potenzials, die Energiespeicherkapazität, Zyklenstabilität und Lebensdauer von Batterien zu verbessern; des erwarteten Abschlusses und der Ergebnisse weiterer technischer Tests und Validierungen, einschließlich Tests mit größeren Formaten und kommerziellen Batteriezellen; der Weiterverfolgung, potenziellen Genehmigung und des Umfangs entsprechender Patentanmeldungen in den Vereinigten Staaten, Europa und Südkorea; der Fähigkeit des Unternehmens, sein proprietäres geistiges Eigentum zu schützen, weiterzuentwickeln und zu kommerzialisieren; des erwarteten Erhalts und der Verwendung von Fördermitteln von Intellectual Property Ontario (IPON), einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, die anwendbaren Förderbedingungen zu erfüllen; potenzieller Lizenzvereinbarungen, strategischer Partnerschaften und Kooperationen mit Batterieherstellern, Technologieentwicklern und Industriepartnern; erwarteter Marktchancen, die sich aus höheren Investitionen in fortschrittliche Batterietechnologien, wachsender Batterienachfrage, sich entwickelnden Beschaffungsanforderungen des US-Verteidigungssektors und Initiativen zur Sicherung von Lieferketten für kritische Mineralien in Nordamerika und verbündeten Märkten ergeben; der potenziellen Anwendung der fortschrittlichen Graphitmaterialien des Unternehmens in Batterien, Verteidigung, unbemannten Systemen und anderen Dual-Use-Technologien; der weiteren Entwicklung der Graphitprojekte Lac Knife und Lac Tétépisca sowie staatlich unterstützter Verarbeitungs- und Reinigungsinitiativen des Unternehmens; der Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen, staatliche Unterstützung, strategische Partnerschaften und kommerzielle Vereinbarungen zu sichern; sowie der umfassenderen Strategie des Unternehmens, seine Graphitressourcen, Downstream-Verarbeitungskapazitäten und proprietären Technologien für fortschrittliche Materialien parallel voranzutreiben, um eine integrierte Graphitplattform für Batterie-, Verteidigungs-, Energie- und fortschrittliche Fertigungsmärkte zu entwickeln.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit Marktbedingungen, regulatorischen Genehmigungen, Veränderungen der wirtschaftlichen Bedingungen, der Fähigkeit, ausreichende Mittel zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu beschaffen, operative Risiken im Zusammenhang mit Mineralexploration und -entwicklung sowie weitere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens beschrieben werden, die unter seinem Profil auf SEDAR+ verfügbar sind.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Datum dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht nach den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen sollten Investoren zukunftsgerichteten Informationen kein unangemessenes Vertrauen entgegenbringen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulation Services übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

¹ https://focusgraphite.com/wp-content/uploads/2023/09/MPSC-Silicon-Anode-Seminar-March-7-8-2023.pdf

² https://focusgraphite.com/focus-graphite-secures-up-to-300k-in-ipon-funding-to-advance-patent-pending-battery-technology/

³ https://focusgraphite.com/focus-graphite-secures-up-to-300k-in-ipon-funding-to-advance-patent-pending-battery-technology/

4 https://www.energy.gov/cmei/articles/does-office-critical-minerals-and-energy-innovation-unveils-new-strategy-and

5 https://uscode.house.gov/us/usc/119-121/t10/s4865/

6 https://www.eib.org/en/press/all/2026-398-eib-and-canada-open-new-chapter-for-investment-at-eu-canada-summit

7 https://focusgraphite.com/focus-graphite-chairman-converts-final-c835000-loan-to-equity-at-a-premium-to-market/

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie finden die originale Pressemitteilung unter dem folgenden Link: https://www.newsfilecorp.com/release/322636



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