Die Regulierung der erneuerbaren Energien war schon lange nicht mehr so im Umbruch wie heute. Vor allem werden sich viele Regeln grundsätzlich ändern, auf denen bisher eine ganze Reihe von Geschäftsmodellen beruhten. Zu den neuen Regulierungen, auf die man sich einstellen muss, gehören in Deutschland die EEG-Novelle, das Netzanschlusspaket, die allgemeine Netzentgeltsystematik Strom (AgNes) und die Marktintegration von Speichern und Ladepunkten (MiSpeL). Auf EU-Ebene kommen weitere Änderungen hinzu. Diese betreffen beispielsweise Maßnahmen zur Cybersicherheit oder den im Sommer vorgestellten neuen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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