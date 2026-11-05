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WKN: 861837 | ISIN: DK0010244508 | Ticker-Symbol: DP4B
Tradegate
05.11.26 | 12:36
2.705,00 Euro
-8,86 % -263,00
Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
OMX Copenhagen 25
Europa 600
1-Jahres-Chart
AP MOELLER-MAERSK A/S B Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AP MOELLER-MAERSK A/S B 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2.706,002.707,0012:52
2.706,002.707,0012:52
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AIR FRANCE-KLM
AIR FRANCE-KLM SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AIR FRANCE-KLM SA12,790+13,39 %
AP MOELLER-MAERSK A/S B2.705,00-8,86 %
ARCELORMITTAL SA56,72+3,09 %
DIAGEO PLC22,260+2,39 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA5,300+1,88 %
SWISS RE AG171,65+1,24 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.