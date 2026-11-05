Die Zalando-Aktie legt seit Wochen kräftig zu und nähert sich einer wichtigen Widerstandszone. Nach den jüngsten Quartalszahlen könnte nun auch das Juli-Hoch wieder in Reichweite kommen. Doch gelingt der Aktie der nächste Ausbruch? Zalando-Aktie nähert sich wichtiger Widerstandszone Im 4-Stunden-Chart zeigt sich seit Anfang Oktober eine starke Aufwärtsbewegung. Nachdem die Aktie zuvor noch bei rund 22 € notierte, ging es inzwischen wieder auf etwa ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de