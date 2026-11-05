Die Aquathermie kann einen wichtigen Beitrag zur kommunalen Wärmewende leisten. Die KEA-BW hat dazu Informationen rund um Wasserrecht, Baurecht und Naturschutz gebündelt. Großwärmepumpen an Flüssen und Seen können einen wichtigen Beitrag zur klimafreundlichen Wärmeversorgung leisten. Die KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA-BW) hat dazu ein Wissensportal veröffentlicht, das Kommunen, Energieversorger und Projektentwickler bei Planung, Genehmigung und Umsetzung solcher Anlagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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