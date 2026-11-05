Mainz (ots) -
Bitte Programmänderung beachten:
21.40 heute-show extra - Next Stop Köster
mit Fabian Köster
(ZDF 24.7.2026)
Deutschland 2026
Im Streaming: 5. November 2026, 21.00 Uhr bis 5. November 2027
(Die Sendung "heute-show" entfällt).
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6384810
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