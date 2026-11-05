Evotec wagt den Blick weit nach vorn. Nach einem schwierigen Geschäftsjahr 2026 stellt der Hamburger Wirkstoffforscher für 2030 einen Konzernumsatz von rund einer Milliarde Euro und eine bereinigte EBITDA-Marge von mehr als 20 Prozent in Aussicht. Gleichzeitig zeigt das dritte Quartal erste Fortschritte bei der Sanierung: Die operativen Verluste gehen deutlich zurück, das Sparprogramm Horizon liegt vor Plan und neue Partnerschaften mit Pharmaunternehmen eröffnen zusätzliche Perspektiven. Doch noch schreibt Evotec rote Zahlen. Für Anleger stellt sich deshalb die entscheidende Frage: Beginnt hier ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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