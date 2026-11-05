Frankfurt am Main - Bundestrainer Jürgen Klopp hat seinen Kader für die anstehenden Spiele in der Nations League nominiert. Unter den 24 Namen findet sich auch Stürmer Niclas Füllkrug wieder, der seine Rückkehr im DFB-Dress feiert. Zum ersten Mal dabei ist zudem Wael Mohya von Borussia Mönchengladbach.
Im Tor setzt Klopp auf Alexander Nübel und Marc-André ter Stegen, Jonas Urbig, in der Abwehr auf Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Finn Jeltsch, Maximilian Mittelstädt, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw und Philipp Treu, im Mittelfeld auf Tom Bischof, Said El Mala, Brajan Gruda, Lennart Karl, Joshua Kimmich, Mohya, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, Derry Scherhant und Florian Wirtz sowie im Sturm auf Füllkrug, Younes Ebnoutalib und Kai Havertz.
Die Nationalmannschaft kommt von Montag an in Herzogenaurach zusammen. In den Rückspielen im Rahmen der Nations League trifft Deutschland zunächst am 13. November in Belgrad auf Serbien und im Anschluss am 16. November in Berlin auf Tabellenführer Niederlande. Das Hinspiel gegen Serbien hatte das DFB-Team im Oktober in München mit 2:0 gewonnen, das Hinspiel im September gegen die Niederlande in Amsterdam endete 1:1.
Im Tor setzt Klopp auf Alexander Nübel und Marc-André ter Stegen, Jonas Urbig, in der Abwehr auf Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Finn Jeltsch, Maximilian Mittelstädt, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw und Philipp Treu, im Mittelfeld auf Tom Bischof, Said El Mala, Brajan Gruda, Lennart Karl, Joshua Kimmich, Mohya, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, Derry Scherhant und Florian Wirtz sowie im Sturm auf Füllkrug, Younes Ebnoutalib und Kai Havertz.
Die Nationalmannschaft kommt von Montag an in Herzogenaurach zusammen. In den Rückspielen im Rahmen der Nations League trifft Deutschland zunächst am 13. November in Belgrad auf Serbien und im Anschluss am 16. November in Berlin auf Tabellenführer Niederlande. Das Hinspiel gegen Serbien hatte das DFB-Team im Oktober in München mit 2:0 gewonnen, das Hinspiel im September gegen die Niederlande in Amsterdam endete 1:1.
© 2026 dts Nachrichtenagentur