Zürich, Schweiz (ots) -Mit Konditionswerk startet die KI-Beratung Rinascai ihr erstes "Task-Vertical" - ein Angebot, das eine klar definierte, wiederkehrende Unternehmensaufgabe übernimmt. Bei Konditionswerk ist das die Neuverhandlung von Lieferantenkonditionen im direkten und indirekten Einkauf. Erfahrene Einkaufsmanager verhandeln mit großen Lieferanten persönlich; KI-Agenten analysieren Verträge und Rechnungen und bereiten die Ansprache kleinerer Lieferanten vor. Das Honorar beträgt ein Drittel der nachgewiesenen Einsparungen in den ersten zwölf Monaten. Anschließend verbleiben die Einsparungen vollständig beim Kunden.Lieferantenverträge bleiben oft ungeprüft. Zugleich kündigen Dienstleister Preiserhöhungen für 2027 an. Konditionswerk gleicht Preise, Boni, Zahlungsziele und Fristen mit Rechnungen und relevanten Marktindizes ab. Jeder Befund wird mit Beleg und Rechenweg dokumentiert und vor Verhandlungen von Fachleuten geprüft.Große Lieferanten verhandeln die Experten gemeinsam mit dem Kundeneinkauf. Kleinere Lieferanten werden regelbasiert angesprochen. Vertragsänderungen erfolgen ausschließlich nach schriftlicher Freigabe des Kunden."Die KI liefert die Zahlen, wir führen das Gespräch. So bleibt die Beziehung unserer Kunden zu ihren Lieferanten intakt, und die Forderung hat trotzdem eine Zahl", sagt Robert Okon, Co-CEO von Konditionswerk und langjähriger Einkaufsleiter bei Karstadt und GALERIA.Der Einstieg erfolgt über eine kostenlose Probeprüfung von rund 20 Verträgen unter Vertraulichkeitsvereinbarung. Verträge und Rechnungen werden in einem gesicherten Datenraum bereitgestellt; Systemzugriff ist nicht nötig. Das Angebot richtet sich an Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Unter konditionswerk.com stehen ein Potenzialrechner für 21 Branchen und ein Konditionen-Index für 2027 bereit.Über Konditionswerk und RinascaiKonditionswerk ist ein Angebot der Rinascai GmbH in Zürich. Rinascai berät Unternehmen bei KI-Strategie, Governance und produktiven Anwendungen. Konditionswerk wird von Robert Okon und Sebastian Dahm (Co-CEOs) sowie Jean-Luc Winkler (CTO) geführt.Pressekontakt:Tyto PR für Rinascai, rinascai@tytopr.comKontakt Konditionswerk: Sebastian Dahm, kontakt@konditionswerk.com, +49 173 3806857Original-Content von: Rinascai GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183865/6384830