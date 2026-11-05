Im Sommer stellte Revolta den Prototyp seines Natrium-Ionen-Heimspeichers auf der Intersolar Europe in München vor. Nun vermeldet das Unternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt am Main, das es nahe Aschaffenburg das erste System bei einem Kunden erfolgreich installiert und per App in Betrieb genommen hat. Die fünf Batteriemodule haben zusammen eine Kapazität von zehn Kilowattstunden. Das kompakte System braucht dabei nur wenig Platz. Die Installation des Heimspeichers sei durch das Revolta-Team persönlich erfolgt. Der Natrium-Ionen-Batteriespeicher trägt dabei zu einem eher ungewöhnlichen Autarkie-Projekt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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