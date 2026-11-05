BlackRock American Income Trust Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 05
NET ASSET VALUE
BLACKROCK AMERICAN INCOME TRUST PLC
549300WWOCXSC241W468
The unaudited net asset values for BlackRock American Income Trust PLC at close of business on 4 November 2026 were:
285.84p Capital only
286.51p Including current year income
Notes:
1. Investments have been valued on a bid price basis.
2. Revenue items included in net asset value, with dividends payable deducted on the ex-dividend date.
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