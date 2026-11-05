München (ots) -Der Preis für herausragende Selfpublishing-Autorinnen und -Autoren geht an Simon Geraedts für sein Buch "Die Gräfin, das Gemälde und ein Tropfen Gift".Erstmals wurde auch ein Sonderpreis verliehen: Avel wird für "TEUFE: Der Berg vergisst nicht" ausgezeichnet.Amazon Deutschland gibt bekannt, wer den Kindle Storyteller Award 2026 gewonnen hat. Der Literaturpreis für herausragende Selfpublishing-Autorinnen und -Autoren in Deutschland wurde in diesem Jahr bereits zum zwölften Mal verliehen. Erneut wurden Tausende Titel über Kindle Direct Publishing (KDP) eingereicht. Die feierliche Preisverleihung fand am gestrigen Mittwoch, den 04. November, im Münchner Künstlerhaus statt und wurde vom deutschen Literaturexperten Günter Keil moderiert. Neben dem Kindle Storyteller Award wurde in diesem Jahr erstmals ein Sonderpreis verliehen.Den mit 17.500 Euro Preisgeld dotierten Kindle Storyteller Award 2026 gewinnt Simon Geraedts mit seinem Buch "Die Gräfin, das Gemälde und ein Tropfen Gift". Darüber hinaus erhalten alle Finalistinnen und Finalisten ein Angebot zur Veröffentlichung ihres Buches bei Amazon Publishing.Simon Geraedts zeigt sich nach der Verleihung sichtlich bewegt: "Ich bin unglaublich glücklich und dankbar, den diesjährigen Kindle Storyteller Award gewonnen zu haben! Dank Kindle Direct Publishing konnte ich meine Geschichte mit Leserinnen und Lesern auf der ganzen Welt teilen."In "Die Gräfin, das Gemälde und ein Tropfen Gift" erzählt Simon Geraedts über einen mysteriösen Mordfall auf der Insel Rügen. Kurz vor der Versteigerung eines wertvollen Gemäldes wird ein Kunstgutachter tot aufgefunden. Die Ermittler entdecken, dass er vergiftet wurde, und versuchen, den Täter zu finden. Dabei stoßen sie auf zahlreiche Geheimnisse, Verdächtige und Intrigen innerhalb einer Adelsfamilie."'Die Gräfin, das Gemälde und ein Tropfen Gift" hat uns mit seiner Liebe zum Detail, seiner raffinierten Figurengestaltung und dichten Atmosphäre überzeugt. Ein Cosy Crime zum Miträtseln und Mitlachen und einem Hauch von Inselflair", erklärt Saskia Louis, Autorin und Jurymitglied des Kindle Storyteller Awards.Erstmals Sonderpreis verliehenEine besondere Überraschung bot die diesjährige Preisverleihung mit der erstmaligen Vergabe eines zusätzlichen Sonderpreises. Mit dieser neuen Auszeichnung möchte Amazon gezielt Erst-Autorinnen und -Autoren fördern, die ihr Debüt feiern, und ihnen eine größere Bühne sowie mehr Sichtbarkeit verschaffen. Damit unterstreicht Amazon sein Engagement für aufstrebende Selfpublishing-Autorinnen und -Autoren und möchte zugleich neue Talente dazu ermutigen, eigene Geschichten über Kindle Direct Publishing (KDP) zu veröffentlichen.Der mit 2.500 Euro dotierte Sonderpreis ging an Avel für ihr Buch "TEUFE: Der Berg vergisst nicht". Die neue Auszeichnung soll perspektivisch als eigenständiger Preis etabliert werden und künftig noch mehr aufstrebende Stimmen der deutschsprachigen Selfpublishing-Szene ins Rampenlicht rücken.Drei Geschichten, drei Genres: Die Finaltitel 2026Neben dem ausgezeichneten Gewinnerbuch zeigte die diesjährige Shortlist erneut die kreative Bandbreite und erzählerische Vielfalt des deutschsprachigen Selfpublishings. Drei Werke aus unterschiedlichen Genres hatten es ins Finale geschafft:- "Sonnig mit Aussicht auf Gegenwind" von Franziska Erhard ist eine romantische Sommerkomödie über unerwartete Begegnungen, neue Freundschaften und die Liebe. Als Ina durch eine verpatzte Urlaubsbuchung allein in Südfrankreich landet, entwickelt sich ihre Reise zu einem turbulenten Abenteuer voller Überraschungen und großer Gefühle.- "Die Widmung des Buchhändlers" von Ella Wünsche erzählt eine bewegende Familiengeschichte über eine verbotene Liebe, verschwiegene Herkunft und jahrzehntelang gehütete Geheimnisse. Ein altes Foto führt eine Großmutter und ihre Enkelin auf eine Spurensuche, die sie bis nach Südfrankreich und weit in die Vergangenheit führt.- "Die Gräfin, das Gemälde und ein Tropfen Gift" von Simon Geraedts verbindet Spannung mit Humor und entführt die Leserinnen und Leser in einen ungewöhnlichen Kriminalfall auf Rügen. Als ein Kunstgutachter unter mysteriösen Umständen stirbt, geraten ein verschollen geglaubtes Gemälde und eine adelige Familie ins Zentrum der Ermittlungen.Die Jury bestand in diesem Jahr aus Jobst-Ulrich Brand, Ressortleiter Kultur und Leben beim Nachrichtenmagazin Focus, der erfolgreichen Selfpublishing-Autorin Saskia Louis, Buch-Influencer Thomas Becker (@der.buchhaendler (https://www.instagram.com/der.buchhaendler/?hl=de)) sowie Christine Harrasser, Hauptverantwortliche für Autoren- und Agenturbeziehungen bei Kindle Direct Publishing (KDP) in Deutschland. Die Auswahl des Gewinnertitels erfolgte auf Grundlage von Bestseller-Rankings, der Resonanz der Leserinnen und Leser sowie qualitativen Kriterien wie Originalität, Kreativität, Stil und Figurenentwicklung.Mit Kindle Direct Publishing ermöglicht Amazon Selfpublishing-Autorinnen und -Autoren, ihre Geschichten eigenständig zu veröffentlichen und Leserinnen und Leser weltweit zu erreichen. Der Kindle Storyteller Award macht die kreative Vielfalt dieser Community sichtbar und bietet sowohl neuen als auch etablierten Schreibenden seit zwölf Jahren eine Bühne für ihre Werke."Wir sind überzeugt, dass großartige Geschichten überall entstehen können und jedes Talent die Chance verdient, entdeckt zu werden. Mit Kindle Direct Publishing möchten wir Autorinnen und Autoren die Möglichkeit geben, ihre Geschichten mit einem breiten Publikum zu teilen und ihren eigenen Weg zu gehen. Der Kindle Storyteller Award zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie viel Kreativität und erzählerisches Potenzial in der Selfpublishing-Community steckt. Mit dem erstmals verliehenen Sonderpreis gehen wir nun einen Schritt weiter und möchten insbesondere Nachwuchstalente ermutigen, ihre Geschichten zu veröffentlichen und ihre Leidenschaft fürs Schreiben zu verfolgen", sagt Dr. Katrin Gruber, Managing Director EU Books & Kindle bei Amazon.Weitere Informationen zum Kindle Storyteller Award 2026, zur Shortlist und zur Jury sind unter Amazon.de/storyteller (https://www.amazon.de/storyteller) sowie auf Aboutamazon.de (https://www.aboutamazon.de/news/unterhaltung/amazon-kindle-storyteller-award) verfügbar.Über Kindle Storyteller AwardDer Kindle Storyteller Wettbewerb ist ein Literaturpreis für Autorinnen und Autoren, die zwischen dem 1. Mai 2026, 00:00 Uhr, und dem 31. August 2026, 23:59 Uhr auf Kindle Direct Publishing (KDP), dem Self-Publishing-Service, Bücher aller Genres auf Deutsch veröffentlichen. Die ausgezeichneten Personen des Kindle Storyteller Award erhalten: (1) Preisgelder, die den jeweiligen Gewinnenden gutgeschrieben oder überwiesen werden. (2) Die Finalistinnen und Finalisten des Kindle Storyteller Award erhalten zusätzlich ein Angebot zur Veröffentlichung ihres Buches durch Amazon Publishing. Weitere Informationen über den Wettbewerb finden Sie in den Teilnahmebedingungen.Über Kindle Direct Publishing (KDP)Kindle Direct Publishing (KDP) ist der schnelle, einfache und kostenlose Self-Publishing-Service von Amazon für E-Books, Taschenbücher und gebundene Bücher. Hunderttausende Autorinnen und Autoren sowie Verlage nutzen KDP, um ihre Bücher in den Kindle-Store als Selbstpublikation hochzuladen und Kindle-Kunden weltweit über Kindle eReader, Fire Tablet, iPad, iPod touch, iPhone, PC, Mac und Geräte auf Android-Basis zu erreichen. Dabei werden Autorinnen und Autoren bei KDP mit bis zu 70 % an den Einnahmen beteiligt und behalten die volle Kontrolle sowie die Urheberrechte am Buch. Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen unter: KDP.Amazon.com.Über AmazonAmazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, weltweit das kundenorientierteste Unternehmen und der beste Arbeitgeber zu sein sowie den sichersten Arbeitsplatz zu bieten. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just Walk Out-Technologie, Amazon Studios und Climate Pledge sind nur einige der Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Für weitere Informationen besuchen Sie Aboutamazon.de und folgen Sie @Amazon_Buch.Für weitere Informationen:Amazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsAnni-Albers-Straße 2180807 MünchenTelefon: (+49) 89 35803-530Telefax: (+49) 89 35803-481E-Mail: amazonpress@superneo.dewww.aboutamazon.de/Original-Content von: Amazon Deutschland Services GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118379/6384865