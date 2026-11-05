Paris - Nachdem ein Airbus A320 auf dem Weg von Dublin nach Rom wegen einer Bombendrohung nach Frankreich umgeleitet wurde, hat es am Donnerstag weitere Bombendrohungen gegen europäische Fluggesellschaften gegeben.
Die betroffenen Maschinen wurden entweder umgeleitet oder von Luftwaffeneinheiten begleitet. Unter anderem landeten drei betroffene Flugzeuge in Bulgarien. Ein Finnair-Flug von Helsinki nach Rom wurde von Militärjets begleitet. Vier Flüge nach Prag waren ebenfalls betroffen - Tests auf Sprengstoffe führten zu negativen Ergebnissen. Auch in den weiteren Fällen wurden bisher keine Sprengstoffe gefunden.
Die Vorfälle reihen sich in eine Serie von Drohungen gegen Flüge in Europa ein. Bereits am Dienstag waren mehrere europäische Flüge von Bombendrohungen betroffen, was zur vorübergehenden Schließung eines Flughafens in Warschau und zum Einsatz von Luftwaffenjets in Rom führte. Auch dabei wurden keine Sprengstoffe gefunden.
Die betroffenen Maschinen wurden entweder umgeleitet oder von Luftwaffeneinheiten begleitet. Unter anderem landeten drei betroffene Flugzeuge in Bulgarien. Ein Finnair-Flug von Helsinki nach Rom wurde von Militärjets begleitet. Vier Flüge nach Prag waren ebenfalls betroffen - Tests auf Sprengstoffe führten zu negativen Ergebnissen. Auch in den weiteren Fällen wurden bisher keine Sprengstoffe gefunden.
Die Vorfälle reihen sich in eine Serie von Drohungen gegen Flüge in Europa ein. Bereits am Dienstag waren mehrere europäische Flüge von Bombendrohungen betroffen, was zur vorübergehenden Schließung eines Flughafens in Warschau und zum Einsatz von Luftwaffenjets in Rom führte. Auch dabei wurden keine Sprengstoffe gefunden.
© 2026 dts Nachrichtenagentur