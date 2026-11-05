Paris/London/Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag zugelegt. Damit hielt die positive Stimmung nach den US-Kongresswahlen an. Anleger spekulieren darauf, dass der deutliche Wahlsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen die Bemühungen zur Beendigung des Krieges im Nahen Osten beschleunigen könnte. Das dämpfte Inflationssorgen und liess die Renditen am Anleihemarkt weiter nachgeben. «Die veränderten politischen Mehrheitsverhältnisse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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