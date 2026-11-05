Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) fordert, das geplante Verteilnetzpaket für eine konsequente Digitalisierung und einheitliche technische Standards zu nutzen. Das könnte Einsparungen beim notwendigen Ausbau im Bereich von über 60 Milliarden Euro bis 2045 bringen. Das geplante Verteilnetzpaket der Bundesregierung soll nach Forderung des Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW-Solar) die Digitalisierung der Verteilnetze voranbringen und Anreize für eine effizientere Netznutzung schaffen. Damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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