Nach 16 Jahren ist Schluss: Marcus Fendt, der The Mobility House 2010 mit Thomas Raffeiner gründete, verlässt das Unternehmen. Der bisherige Geschäftsführer und COO von The Mobility House Energy übergibt an Peter Dworak, der das Unternehmen künftig als CEO führen soll. Dworak verfügt den Angaben zufolge über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Energiewirtschaft, insbesondere beim Aufbau des Energiehandels in neuen Märkten und deren Integration und Optimierung in ein europäisches grenzüberschreitendes Portfolio. Mit dem Personalwechsel will The Mobility House Energy auf eine strategische Neuausrichtung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland