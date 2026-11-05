Winterthur - Heute beginnen in den Eulachhallen Winterthur die zehnten Startup Nights. Die Jubiläumsausgabe eines der grössten Startup-Events der Schweiz ist die letzte in Winterthur und die erste unter dem Dach der Swiss Startup Association (SSA). Erwartet werden rund 10'000 Teilnehmende, darunter 4'000 Gründerinnen und Gründer sowie über 1'000 Investorinnen und Investoren. Zwei Tage lang wird Winterthur zum Zentrum der Schweizer Startup-Szene. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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