Zürich - Der Rückversicherer Swiss Re hat in den ersten neun Monaten des Jahres von weiterhin verhältnismässig geringen Grossschäden profitiert und vermeldet einen erneuten Gewinnanstieg. Den für 2026 geplanten Jahresgewinn hat der Finanzkonzern zu einem grossen Teil bereits erwirtschaftet. Der Konzerngewinn belief sich für den Zeitraum von Januar bis September 2026 auf 4,2 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg um 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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