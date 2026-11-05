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Schon jetzt an die nächste Solarsaison denken: EcoFlow startet Black-Friday-Aktion für die STREAM Heimspeicherserie



05.11.2026 / 13:45 CET/CEST

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Black-Friday-Angebote schon jetzt sichern: EcoFlow startet Early-Bird-Aktion für die STREAM Serie! DÜSSELDORF, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- EcoFlow, ein globaler Anbieter smarter Energiespeicherlösungen für Privathaushalte, startet am 10. November die Hauptphase seiner Black-Friday-Aktion in Deutschland. Im Mittelpunkt der Aktion steht die STREAM Serie: Der Hybrid-Heimspeicher STREAM 5000 und der Nachrüstspeicher STREAM AC 5000 sind ab dem 10. November zu Black-Friday-Konditionen und mit Gratiszugaben im EcoFlow Online-Shop erhältlich. Wer bereits im Winter in einen Solarspeicher investiert, kann gut vorbereitet in die nächste Solarsaison starten. Im Winter vorsorgen, im Frühjahr profitieren Viele Haushalte beschäftigen sich erst im Frühjahr mit Solar, wenn die Tage wieder länger werden. Dabei lohnt es sich, schon früher zu planen - sowohl mit Blick auf die Solarstromnutzung als auch auf die Anschaffungskosten. Mehr vom eigenen Solarstrom: Gerade an den kürzeren Tagen zählt jede selbst erzeugte Kilowattstunde. Ein Batteriespeicher macht tagsüber erzeugten, überschüssigen Solarstrom auch am Abend verfügbar und kann so den Strombezug aus dem Netz reduzieren. Wer sein System bereits im Winter installiert, ist außerdem für die ersten sonnigen Frühlingstage gerüstet. Black-Friday-Vorteile nutzen: Mit den aktuellen Black-Friday-Angeboten lässt sich beim Kauf eines Solarspeichers sparen. Haushalte können sich ihr System jetzt sichern, es über den Winter installieren lassen und mit einem einsatzbereiten Speicher in die nächste Solarsaison starten. STREAM 5000: Mehr Solarstrom speichern, später erweitern STREAM 5000 vereint Batterie, Wechselrichter und Solarladeregler in einem Gerät. Mit 5 kWh Speicherkapazität, bis zu 5 000 W Solareingangsleistung über vier MPPTs und bis zu 3 000 W AC-Ausgangsleistung* versorgt das STREAM System auch leistungsstarke Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen oder Geschirrspüler. STREAM 5000 lässt sich an einen steigenden Energiebedarf anpassen: Mit STREAM Erweiterungsbatterien und dem STREAM Gateway kann die Speicherkapazität schrittweise ausgebaut werden, ohne bereits installierte Komponenten ersetzen zu müssen. STREAM AC 5000 richtet sich an Haushalte mit einer bestehenden Solaranlage und ergänzt diese um 5 kWh Speicherkapazität. Über die EcoFlow App stehen drei Betriebsmodi zur Verfügung. Nutzer können die Speicherung und Nutzung ihres Solarstroms steuern und dabei dynamische Stromtarife berücksichtigen. STREAM-Geräte verfügen über die Schutzart IP65, sind für Betriebstemperaturen von -20 °C bis 55 °C ausgelegt und bieten eine zehnjährige Garantie. Die Installation erfolgt durch eine qualifizierte Elektrofachkraft oder auf Wunsch durch den EcoFlow Installationsservice. "Gerade im Winter zeigt sich, wie wichtig es ist, selbst erzeugten Solarstrom auch dann nutzen zu können, wenn die Sonne nicht scheint. Ein Batteriespeicher macht genau das möglich", sagt Arne Herkelmann, Senior Product Manager Europe bei EcoFlow. "Beim STREAM System können Haushalte mit einem Gerät beginnen und später erweitern. Wer den Speicher bereits im Winter installieren lässt, ist für die nächste Solarsaison gut vorbereitet." Die Black-Friday-Angebote bieten dafür einen zusätzlichen Anreiz Verfügbarkeit Die Black-Friday-Angebote für die STREAM Serie laufen bis zum 30. November 2026 in mehreren Aktionsphasen. Die Hauptphase beginnt am 10. November. Eine Übersicht aller Angebote, Gratiszugaben und Aktionsbedingungen finden Interessierte unter: https://de.ecoflow.com/pages/stream-promotion?utm_source=article&utm_medium=pr&utm_campaign=stream-bfcm-2026 * 3 000 W AC-Ausgangsleistung sind bei gleichzeitiger Solarstromerzeugung oder in Kombination mit einer Erweiterungsbatterie möglich. Ein einzelnes, eigenständig betriebenes Gerät liefert bis zu 2 500 W. Über EcoFlow EcoFlow ist ein globaler Anbieter smarter Energiespeicherlösungen. Das 2017 gegründete Unternehmen ermöglicht es Menschen, die Kontrolle über ihre Energieversorgung - in Privathaushalten und darüber hinaus - zu übernehmen. Mit Standorten unter anderem in Seattle, Düsseldorf, Irvine, Tokio und Birmingham sowie einem Geschäfts- und Datenzentrum in Deutschland agiert EcoFlow als globales Netzwerk, das Forschung, Betrieb und Fertigung vereint. Laut EcoFlow internen Daten (Stand: Oktober 2026) unterstützen die Technologien von EcoFlow über 9,5 Millionen Nutzer in 140 Märkten dabei, ihre Energieversorgung intelligenter zu steuern. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/schon-jetzt-an-die-nachste-solarsaison-denken-ecoflow-startet-black-fridayaktion-fur-die-stream-heimspeicherserie-302930710.html



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