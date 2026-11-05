5. November 2026 / IRW-Press / Rua Gold Inc. (TSX: RUA, NZX: RGI, OTC: NZAUF, WKN: A40QYC) ("RUA GOLD" oder das "Unternehmen") freut sich, die Einreichung seiner Substantive Application gemäß dem neuseeländischen Gesetz für beschleunigte Genehmigungsverfahren (Fast-track Approvals Act) für das Gold-Antimon-Projekt Auld Creek ("Auld Creek Project" oder das "Projekt") im Reefton Goldfield auf der Südinsel Neuseelands bekannt zu geben.

Die Einreichung folgt auf die Zulassung des Projekts zum beschleunigten Genehmigungsverfahren und markiert einen Meilenstein beim Übergang von RUA GOLD vom Explorations- zum Minenerschließungsunternehmen. Der Antrag zielt auf die erforderlichen Genehmigungen für die geplante Untertagemine und die entsprechende Infrastruktur über einen koordinierten Genehmigungspfad ab.

Höhepunkte:

Substantive Application für Auld Creek im Rahmen des beschleunigten Genehmigungsverfahrens eingereicht, womit das Projekt in die nächste Phase des Genehmigungsverfahrens übergeht

Antrag wird von technischen Studien und Bewertungen unterstützt, die sich mit Umweltauswirkungen, sozialen Auswirkungen und regionalen wirtschaftlichen Vorteilen beschäftigen

Genehmigungsverfahren und technische Studien gehen parallel voran, wobei die vorläufige Machbarkeitsstudie ("PFS") im 4. Quartal 2026 abgeschlossen werden soll

RUA GOLD strebt weiterhin den Erhalt der wichtigsten Projektgenehmigungen bis Mitte 2027 an, vorbehaltlich der Annahme des Antrags, der behördlichen Prüfung und einer positiven Entscheidung

Das Projekt ist als Untertage-Gold-Antimon-Betrieb mit einer anfänglichen Minenlebensdauer von acht Jahren konzipiert, der voraussichtlich über 200 Mitarbeiter beschäftigen und schätzungsweise 240 Millionen NZD zur regionalen Wirtschaft beitragen wird

Auld Creek soll Grundlage für eine breitere Gold-Antimon-Erschließungsstrategie im gesamten Reefton Goldfield bilden

Simon Delander, Vice President des Unternehmens, sagte: "Diese Einreichung vereint umfassende ökologische, soziale und technische Arbeiten, die von unserem Team und unabhängigen Beratern durchgeführt wurden - zusammen mit dem Dialog mit Interessenvertretern, der zur Gestaltung des Vorschlags beigetragen hat. Unser Fokus liegt nun auf der Unterstützung des Bewertungsprozesses und der Beantwortung von Anfragen nach weiteren Informationen. Wir danken Ngati Waewae, den Gemeinden von Reefton und der gesamten Westküstenregion sowie allen, die dazu beigetragen haben, diesen Meilenstein zu erreichen.

Die Westküste blickt auf eine lange Bergbautradition zurück und wir freuen uns darauf, das nächste Kapitel des Bergbaus für Reefton und die Westküste mitzuschreiben."

Abbildung 1: Antragsgebiet für die Abbaugenehmigung Auld Creek und umliegende relevante Standorte.

Der CEO des Unternehmens, Robert Eckford, sagte: "Die Einreichung unserer Substantive Application ist ein wichtiger Schritt, um die Gold- und Antimonproduktion nach Reefton zurückzubringen. Auld Creek weist das Potenzial auf, einen breiteren Betrieb im Reefton Goldfield zu verankern, qualifizierte Arbeitsplätze und Möglichkeiten für lokale Unternehmen zu schaffen und gleichzeitig dazu beizutragen, das globale Antimon-Angebotsdefizit zu verringern."

SUBSTANTIVE APPLICATION IM BESCHLEUNIGTEN GENEHMIGUNGSVERFAHREN

Das Projekt Auld Creek von Rua Gold wurde zunächst von der neuseeländischen Regierung im Rahmen eines beschleunigten Zulassungsverfahrens bewertet. Der Antrag auf Zulassung zum beschleunigten Genehmigungsverfahren wurde von der Environmental Protection Agency (EPA) angenommen, wodurch Rua Gold eine Substantive Application einreichen konnte.

Der Antrag führt die vorgeschlagenen Erschließungspläne und unterstützenden Bewertungen zusammen, die vom Unternehmen und seinen unabhängigen Beratern ausgearbeitet wurden. Diese befassen sich neben sozialen und wirtschaftlichen Aspekten mit Wasserqualität, Ökologie, Landschaft und visuellen Auswirkungen, Luftqualität, Verkehr, Geochemie, Erosions- und Sedimentkontrolle sowie der Stilllegung der Mine.

Die Erarbeitung des Antrags wurde durch den Dialog mit Ngati Waewae, lokalen Gemeinden, Kommunalbehörden, Regulierungsbehörden und anderen Interessenvertretern geprägt. RUA GOLD beabsichtigt, diesen Dialog während des gesamten Bewertungsprozesses sowie bei der Verfeinerung des Projektdesigns fortzusetzen.

Der Antrag wird nun gesetzlichen Prüfungen und einer Bewertung gemäß dem Fast-track Approvals Act 2024 auf Vollständigkeit unterzogen, bevor ein Sachverständigenausschuss für eine vollständige Bewertung des Projekts gebildet wird, sofern der Antrag die Anforderungen des Vollständigkeitstests erfüllt.

GENEHMIGUNGSPFAD UND NÄCHSTE SCHRITTE

Das beschleunigte Verfahren ermöglicht es berechtigten Projekten, Genehmigungen nach mehreren Gesetzen in einem einzigen Prozess einzuholen. Auf die Einreichung folgen Prüfungen auf Vollständigkeit und Umfang, bevor ein unabhängiger Sachverständigenausschuss eingesetzt wird, um den Antrag zu prüfen und festzustellen, ob Genehmigungen erteilt werden sollten und unter welchen Bedingungen.

Das Genehmigungsziel des Unternehmens für Mitte 2027 unterliegt weiterhin dem Bewertungsprozess, etwaigen Anfragen nach zusätzlichen Informationen, möglichen Aussetzungen und etwaigen Rechtsmitteln. Die Einreichung des Antrags stellt keine Genehmigung des Projekts dar.

Parallel dazu treibt RUA GOLD die PFS voran, um den geplanten Bergbau- und Aufbereitungsansatz sowie die Projektwirtschaftlichkeit zu bewerten. Jede Entscheidung über die Fortsetzung der Erschließung hängt von den Ergebnissen technischer und wirtschaftlicher Studien, dem Erhalt der erforderlichen Genehmigungen, der Finanzierung und einer finalen Investitionsentscheidung ab.

ÜBER RUA GOLD

RUA GOLD ist ein Explorationsunternehmen, das sich strategisch auf Neuseeland konzentriert. Dank jahrzehntelanger Erfahrung ist es unserem Team gelungen, bedeutende Entdeckungen auf mehreren Kontinenten in langjährig produzierende Minen zu überführen. Das Team konzentriert sich jetzt auf die Maximierung des Asset-Potenzials der beiden vielversprechenden hochgradigen Goldprojekte von RUA GOLD.

Das Unternehmen kontrolliert den Reefton-Goldbezirk als größter Konzessionsinhaber im Goldfeld Reefton auf der Südinsel Neuseelands mit Konzessionsflächen von über 120.000 Hektar in einem Bezirk, in dem in der Vergangenheit über 2 Millionen Unzen Gold bei Gehalten von 9-50 g/t gefördert wurden. [1]

Das Projekt Glamorgan des Unternehmens festigt RUA GOLDs Position als führendes hochgradiges Goldexplorationsunternehmen auf der Nordinsel Neuseelands. Dieses äußerst aussichtsreiche Projekt befindet sich im Hauraki District der Nordinsel, einer Region, in der beeindruckende 15 Millionen Unzen Gold und 60 Millionen Unzen Silber gefördert wurden. #_edn2

Weitere Informationen finden Sie in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Kontakt RUA GOLD

Neuseeland

Simon Delander

VP Risk Stakeholder Regulatory Affairs

E-Mail: sdelander@RUAGOLD.com

Website: www.RUAGOLD.com

Kanada

Robert Eckford

Chief Executive Officer

E-Mail: reckford@RUAGOLD.com

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder anhand von Aussagen, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "dürften", "könnten" oder "sollten", und beinhalten insbesondere Aussagen zu: den Strategien, Erwartungen, geplanten Aktivitäten oder zukünftigen Maßnahmen des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die fortgesetzte Einbindung der Ngati Waewae, örtlichen Gemeinschaften, Gemeinderäte, Aufsichtsbehörden und anderen Interessensgruppen; dem Zeitplan oder den Ergebnissen der vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS) sowie dem Zeitplan oder dem Ergebnis eines Antrags auf eine Bergbaugenehmigung. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen, die wir zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als angemessen und vernünftig erachtet haben. Dazu gehören unter anderem: dass das Unternehmen über die Ressourcen und Möglichkeiten verfügen wird, im weiteren Verlauf der Bewertung und bei der Weiterentwicklung des Projektentwurfs einen sinnvollen Dialog mit Ngati Waewae, den örtlichen Gemeinschaften, den Gemeinderäten, den Aufsichtsbehörden und anderen Interessengruppen fortzusetzen; dass die vorläufige Machbarkeitsstudie (PFS) und alle weiteren für eine Entwicklungsentscheidung erforderlichen Studien die technische Machbarkeit und wirtschaftliche Tragfähigkeit des vorgeschlagenen Abbau- und Aufbereitungskonzepts untermauern werden; dass eine ausreichende Finanzierung zu akzeptablen Konditionen zur Verfügung stehen wird, um nach Abschluss der erforderlichen Studien und Erhalt der Genehmigungen eine positive endgültige Investitionsentscheidung zu treffen; dass es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen der regulatorischen, politischen, wirtschaftlichen, ökologischen oder betrieblichen Rahmenbedingungen geben wird, die die geplanten Bewertungs-, Finanzierungs- oder Entwicklungsaktivitäten des Unternehmens verhindern oder wesentlich beeinträchtigen.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Eine Vielzahl von inhärenten Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, beeinflussen den Betrieb, die Leistung und die Ergebnisse des Unternehmens und seines Geschäfts und können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den geschätzten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; betriebliche Risiken bei der Exploration; Verzögerungen oder Änderungen von Plänen in Bezug auf Explorationsprojekte oder Investitionsausgaben; die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten; Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen von Projektparametern im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Änderungen bei den Arbeitskosten und anderen Kosten und Ausgaben oder bei der Ausrüstung oder den Verfahren für den erwarteten Betrieb, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Überschwemmungen oder ungünstige Betriebsbedingungen und Verluste, Aufstände oder Krieg, Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen durch Aufsichts- oder Regierungsbehörden oder Finanzierungen sowie Rohstoffpreise. Diese Liste ist nicht erschöpfend in Bezug auf die Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens auswirken können, und es sollte auch auf das Jahresinformationsformular des Unternehmens vom 12. Juni 2025 und andere Unterlagen zur laufenden Offenlegung verwiesen werden, die unter seinem SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca für eine Beschreibung zusätzlicher Risikofaktoren eingereicht wurden.

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#_ednref1 Technischer Bericht zum Projekt Reefton, Neuseeland, mit Stichtag 27. Februar 2026, verfügbar im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca.

#_ednref2 Christie, A., Simpson, M., Barker, R. und Braithwaite, R. 2019. Exploration for epithermal Au-Ag deposits in New Zealand: history and strategy. New Zealand Journal of Geology and Geophysics, 62:1, 414-441. Technischer Bericht gemäß NI 43-101, Vormachbarkeitsstudie für den Distrikt Waihi, Neuseeland. OceanaGold Corporation, Berichtsdatum: 11. Dezember 2024.

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