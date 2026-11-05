Garmisch-Partenkirchen (ots) -Ab Januar 2027 soll das neue staatlich geförderte Altersvorsorgedepot starten. Sparerinnen können damit gezielt in Aktien und ETFs investieren und ihre Altersvorsorge selbst gestalten. Doch bei der Vertragswahl lauern Fallstricke: Hohe Gebühren, eine unpassende Anlagestrategie oder ungünstige Auszahlungsbedingungen können langfristig viel Geld kosten. Worauf sollten Frauen deshalb achten?Wer ein Altersvorsorgedepot abschließt, sollte nicht nur auf die staatliche Förderung schauen, sondern vor allem Kosten und Anlagemöglichkeiten vergleichen. Dieser Beitrag gibt drei Tipps, wie Sparerinnen den passenden Vertrag finden.1. Vertragskosten vergleichen und langfristige Auswirkungen berücksichtigenMit dem neuen Altersvorsorgedepot wird eine staatlich geförderte Altersvorsorge möglich, bei der Sparerinnen gezielt in ETFs investieren können. Dabei spielt die Höhe der laufenden Gebühren eine entscheidende Rolle. Denn selbst geringe Kostenunterschiede können über mehrere Jahrzehnte erhebliche Auswirkungen auf das angesparte Vermögen haben.Für das gesetzlich vorgesehene Standarddepot gilt eine maximale Gesamtkostenquote von einem Prozent. Allerdings bedeutet das nicht, dass andere Angebote automatisch teurer sein müssen. Einige Anbieter werben bereits mit besonders günstigen Konditionen und teilweise sogar mit einer Kostenquote von null Prozent. Deshalb lohnt es sich, verschiedene Verträge zu vergleichen, sobald die konkreten Tarife verfügbar sind.Besondere Vorsicht ist bei Angeboten mit aktiv gemanagten Fonds geboten. Diese können Kostenquoten von 1,5 oder zwei Prozent aufweisen. Solche Produkte müssen nicht grundsätzlich ungeeignet sein, allerdings sollten die zusätzlichen Gebühren durch konkrete Vorteile gerechtfertigt sein. Entscheidend ist, ob der Vertrag beispielsweise mehr Flexibilität bietet oder langfristig eine höhere Rendite erwarten lässt.Gerade bei einer Laufzeit von 20 oder 30 Jahren können höhere Kosten das Endergebnis erheblich schmälern. Frauen sollten deshalb prüfen, welcher Anteil ihrer Erträge durch Gebühren verloren geht und ob sich die zusätzlichen Ausgaben tatsächlich lohnen.2. Anlagestrategie an die persönliche Lebenssituation anpassenNeben den Kosten entscheidet die Anlagestrategie darüber, ob ein Altersvorsorgedepot zu den eigenen Bedürfnissen passt. Dabei stellt sich zunächst die Frage, ob das Standarddepot ausreicht oder eine individuell zusammengestellte ETF-Auswahl sinnvoller ist.Das Standarddepot kombiniert üblicherweise einen breit gestreuten Aktien-ETF mit einem Anleihen-ETF. Mit zunehmendem Alter wird im Rahmen eines sogenannten Lebenszyklusmodells automatisch ein größerer Teil des Vermögens von Aktien in Anleihen umgeschichtet. Dadurch sollen die Schwankungsrisiken vor dem Ruhestand reduziert werden.Für Frauen, die Wert auf eine automatische Risikoreduzierung legen, kann dieses Modell geeignet sein. Allerdings ist die Umschichtung nicht für jede Sparerin sinnvoll. Wer beispielsweise bereits über andere gesicherte Alterseinkünfte verfügt, möchte möglicherweise länger einen höheren Aktienanteil halten, um zusätzliche Renditechancen zu nutzen.Individuell gestaltbare Depots bieten zudem weitere Möglichkeiten. Neben einem weltweit investierenden ETF lassen sich beispielsweise Fonds mit Schwerpunkten auf Technologie, künstlicher Intelligenz oder Energie auswählen. Solche Anlagen können allerdings auch stärkeren Schwankungen unterliegen.Entscheidend ist deshalb die persönliche finanzielle Situation. Wer bereits anderweitig für das Alter abgesichert ist, kann möglicherweise höhere Risiken eingehen als jemand, der hauptsächlich auf das Depotvermögen angewiesen sein wird. Die Anlagestrategie sollte daher auch die vorhandenen Einkünfte und die individuelle Risikobereitschaft berücksichtigen.3. Auszahlungsbedingungen bereits beim Vertragsabschluss prüfenWährend viele Sparerinnen zunächst auf die Renditechancen achten, geraten die späteren Auszahlungsbedingungen häufig in den Hintergrund. Dabei bestimmen sie wesentlich mit, wie flexibel das angesparte Vermögen im Ruhestand genutzt werden kann.Das Altersvorsorgedepot ist ausdrücklich für die finanzielle Absicherung im Alter vorgesehen. Deshalb können Anlegerinnen bei Vertragsende nicht vollständig frei über das Kapital verfügen. Stattdessen sind bestimmte Auszahlungsformen vorgesehen.Eine Möglichkeit ist ein Auszahlungsplan, der mindestens bis zum 85. Lebensjahr reichen muss. Anders als bei der bisherigen Riester-Rente besteht damit nicht mehr grundsätzlich die Verpflichtung, eine lebenslange Rentenzahlung zu wählen. Das kann vorteilhaft sein, weil lebenslange Renten mit zusätzlichen Kosten verbunden sein können.Allerdings haben beide Varianten unterschiedliche Vor- und Nachteile. Eine lebenslange Rente gewährleistet regelmäßige Zahlungen bis zum Lebensende, während ein zeitlich begrenzter Auszahlungsplan mehr Gestaltungsspielraum ermöglichen kann. Dafür besteht das Risiko, dass nach Ablauf des Plans keine weiteren Zahlungen aus diesem Vertrag erfolgen.Frauen sollten deshalb frühzeitig überlegen, welche Auszahlungsform zu ihrer späteren finanziellen Situation passt. Wer auf dauerhaft gesicherte Einnahmen angewiesen ist, hat möglicherweise andere Anforderungen als jemand mit ausreichenden Rentenansprüchen oder weiteren Einkommensquellen.Auch bei der Anbieterwahl besteht kein unmittelbarer Zeitdruck. Zwar soll das Altersvorsorgedepot am 1. Januar 2027 starten, doch die vollständige Förderung für 2027 lässt sich auch bei einem späteren Vertragsbeginn sichern. Voraussetzung ist, dass bis zum Jahresende der erforderliche Gesamtbetrag eingezahlt wird. So bleibt ausreichend Zeit, um die Angebote zu vergleichen und einen passenden Vertrag auszuwählen.Über Katharina Dauenhauer:Katharina Dauenhauer ist unabhängige Honorar-Finanzanlagenberaterin, Mentorin für Vermögensaufbau für Frauen und Gründerin der Dauenhauer Consulting GmbH. Mit ihrer Erfahrung im Bankwesen, in der Lehre und Beratung vermittelt sie Finanzwissen verständlich und praxisnah. Ihr Schwerpunkt liegt auf der finanziellen Beratung von Frauen ab 45. Zudem ist sie Autorin des Buches "Jetzt oder nie - Investieren für Frauen ab 45+". Weitere Informationen: https://katharinadauenhauer.com/Pressekontakt:Dauenhauer Consulting GmbHGeschäftsführerin: Katharina DauenhauerE-Mail: kontakt@katharinadauenhauer.comWebsite: https://katharinadauenhauer.com/Original-Content von: Katharina Dauenhauer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183078/6384956