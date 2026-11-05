Nachdem sich die Deutsche Telekom-Aktie in den letzten Wochen wieder von ihrem starken Kurseinbruch Anfang Oktober erholen konnte, verliert sie am Donnerstagvormittag -2%. Warum reagiert die Börse negativ auf die vorgelegten Zahlen für das dritte Quartal und sollten sich Anleger die T-Aktie jetzt ins Depot legen? Das sind sehr solide Zahlen Die Deutsche Telekom hat im dritten Quartal 2026 starke Geschäftszahlen vorgelegt, die die Markterwartungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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