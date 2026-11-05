Die SpaceX-Aktie gerät nach den US-Midterms deutlich unter Druck. Der Wahlsieg der Demokraten könnte für Elon Musks Unternehmen neue Probleme mit sich bringen. Besonders die geplante Expansion im KI-Bereich und eine mögliche Fusion mit Tesla stehen nun im Fokus. US-Midterms belasten die SpaceX-Aktie Während sich die US-Aktienmärkte am Mittwoch kräftig erholten, ging es für die SpaceX-Aktie deutlich nach unten. Am Ende verlor die Aktie rund 3,8 % ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de