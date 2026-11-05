NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 32,00 auf 29,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate passte seine Schätzungen am Mittwoch an den Quartalsbericht und den Jahresausblick des Online-Autohändlers an. Eine Outperformance der Aktien werde schwierig, bis sich eine höhere Absatzdynamik auf dem aktuellen Niveau des Bruttogewinns pro Fahrzeug (GPU) abzeichne, schrieb er./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 18:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A2LQ884
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