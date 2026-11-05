Der Leitindex übertrifft erstmals seit August seine bisherige Bestmarke. Rückenwind liefert der klare Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen, der zuvor schon die Wall Street beflügelt hatte. Selbst der Kurseinbruch bei Rheinmetall bremst kaum - zuletzt bröckeln die Gewinne aber.Wahlparty in Washington, Rekord in Frankfurt. Getragen von der Risikofreude nach dem klaren Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen kletterte der DAX am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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