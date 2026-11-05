Rheinmetall kappt seine Jahresziele erneut, weil sich die Bundeswehr-Bestellung von Boxer-Radpanzern ins Jahr 2027 verschiebt. Die Aktie fällt zweistellig auf den tiefsten Stand seit Februar 2025. Aktionäre streiten, ob lediglich Zeitverzug vorliegt oder das Vertrauen weiter bröckelt.Am Donnerstagvormittag markierte der DAX ein Rekordhoch, für Deutschlands größten Rüstungskonzern wurde es dagegen ein rabenschwarzer Tag. Nach der erneuten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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