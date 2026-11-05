NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 700 Euro belassen. Sebastian Kuenne sprach in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion von einem soliden Zahlenwerk des Profiküchen-Ausrüsters. Ein leicht unter den Erwartungen liegender Umsatz sei durch eine starke Margenentwicklung mehr als ausgeglichen worden./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:27 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:27 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007010803
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:27 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:27 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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