Frankfurt am Main (ots) -Handball-Bundesliga und Sporthilfe verlängern Partnerschaft um zwei Jahre bis 2028 / Beide Partner betonen große Bedeutung des Spitzen- und Breitensports für die GesellschaftDie Handball-Bundesliga (HBL) und die Stiftung Deutsche Sporthilfe verlängern ihre Partnerschaft bis mindestens 2028. Wenige Monate vor der Heim-WM der deutschen Handall-Männer 2027 intensivieren HBL und Sporthilfe damit ihre seit 2011 bestehende Partnerschaft, in deren Mittelpunkt die Förderung sowie die öffentliche Sichtbarkeit von Deutschlands Nachwuchsathletinnen und -athleten steht.Als zuverlässige Begleiterin leistet die Stiftung Deutsche Sporthilfe finanziell und ideell einen wichtigen Beitrag für die persönliche Entwicklung von Athletinnen und Athleten sowie für die Leistungsfähigkeit des deutschen Spitzensports. Ein Blick in die Zahlen zeigt eindrucksvoll, dass die Sporthilfe auch Nachwuchshandballerinnen und -handballer auf ihrem Weg in den Spitzensport begleitet, die im Laufe ihrer sportlichen Karriere als erfolgreiche Bundesliga- und Nationalspielerinnen und -spieler Titel und Medaillen bei nationalen und internationalen Highlights gewonnen haben.So hat die Sporthilfe in den vergangenen zehn Jahren 557 Spielerinnen und Spieler im Handballsport gefördert. Im Zeitraum von 2021 bis 2025 floss durch die Sporthilfe eine Gesamtsumme in Höhe von 1.413.459 Euro in die Förderung von Handballerinnen und Handballern. Auch aktuell profitieren Spielerinnen und Spieler in den DHB-Bundeskadern. Neben gestaffelten Leistungskriterien ist das Ausfüllen einer Fördervereinbarung sowie die Anerkennung des Sporthilfe-Eids, mit dem sich die Talente mit den Sporthilfe-Grundsätzen "Leistung. Fairplay. Miteinander." identifizieren, Voraussetzung für Fördermaßnahmen.Oliver Lücke, HBL-Geschäftsleitung: "Die Sporthilfe ist Wegbereiterin vieler erfolgreicher Sportlerinnen und Sportler, darunter auch Handballer, die als Vorbilder viele Menschen inspirieren, zu Leistung motivieren und für Fairness und Nähe zu den Fans stehen. Mit und für die Sporthilfe wollen wir das große Interesse am Handballsport nutzen, um auf beeindruckende Persönlichkeiten und Leistungen aufmerksam zu machen, die uns auch in anderen Sportarten begeistern. Zudem wollen wir die große Bedeutung des Sports in der Gesellschaft sichtbar machen und die Werte des Sports fördern und bewahren."Tanja Hettel, im Sporthilfe-Vorstand zuständig für Marketing, Vertrieb und Events: "Die Förderung junger Talente auf dem Weg in die internationale Spitze gelingt nur mit starken Partnern an unserer Seite. Die HBL unterstützt die Sporthilfe seit vielen Jahren nicht nur verlässlich, sondern schafft auch Sichtbarkeit für Athletinnen und Athleten weit über den Handballsport hinaus. Die Verlängerung der Partnerschaft ist deshalb ein wichtiges Signal für den Nachwuchs- und Spitzensport in Deutschland."Die Handball-Bundesliga GmbH (HBL) und die Sporthilfe verbindet eine seit 2011 bestehende Partnerschaft. Im Jahr 2024 wurde die HBL erster "Liga-Partner" der Sporthilfe. Die HBL konzipiert und produziert unter anderem Videoclips und Behind The Scenes-Serien, in deren Mittelpunkt Sporthilfe-geförderte Athletinnen und Athleten stehen. Mit der Veröffentlichung des hochwertigen Contents bieten HBL und Sporthilfe den Protagonistinnen und Protagonisten eine weitere reichweitenstarke Bühne. Darüber hinaus ist die Sporthilfe durch Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen auf den digitalen Kanälen der HBL sowie bei den Highlight-Events Rexel Super Cup und Lidl Final4 um den DHB-Pokal sichtbar, außerdem nutzt die Sporthilfe das Umfeld der HBL-Events für das Sportler- und Partnernetzwerk._________________________________________________________________________"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, PwC Deutschland, Deutsche Post, Generali & Deutsche Vermögensberatung, DEUTZ und die Tipico Champion Initiative. Sie unterstützen die Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnen und Sportler und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise. Die Sporthilfe wird gefördert durch das Bundeskanzleramt aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeYannick WenigHanauer Landstr. 16660314 Frankfurt am MainTel: 0151-11313776E-Mail: yannick.wenig@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/6384984