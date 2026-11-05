RUA GOLD vor Meilenstein: Gold-Antimon-Projekt auf dem Weg zur Mine!

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RUA GOLD reicht den Hauptgenehmigungsantrag für sein Gold-Antimon-Projekt Auld Creek ein. Das beschleunigte Verfahren könnte den Weg zur geplanten Untertagemine deutlich verkürzen.

Mitten im globalen Ringen um kritische Mineralien bringt RUA GOLD (TSX: RUA; NZX: RGI; WKN: A40QYC) sein neuseeländisches Vorzeigeprojekt in die entscheidende Phase: Das Unternehmen hat für das Gold- und Antimonvorhaben Auld Creek auf der Südinsel den umfassenden Hauptgenehmigungsantrag ("Substantive Fast-track Application") eingereicht. Gestützt auf den Fast-track Approvals Act von 2024 soll das Genehmigungsverfahren für die geplante Untertagemine signifikant verkürzt und behördlich gebündelt werden.

Angesichts weltweiter Angebotsengpässe beim strategischen Technologiemetall Antimon erhält das Vorhaben im historischen Reefton-Distrikt erhebliche geopolitische Relevanz - zumal noch im vierten Quartal 2026 die Ergebnisse einer ersten vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS) anstehen.

Beschleunigtes Verfahren und 240 Millionen NZD Wertschöpfung

Nachdem die neuseeländische Umweltbehörde EPA das Vorhaben grundsätzlich für das Fast-track-Verfahren zugelassen hatte, liegt nun das vollständige technische und ökologische Dossier vor. In Zusammenarbeit mit unabhängigen Fachberatern und nach Konsultationen mit der indigenen Gemeinschaft Ngati Waewae, lokalen Behörden und Anwohnern wurden Gutachten zu Wasserhaushalt, Landschaftsbild, Geochemie, Erosionskontrolle und Minenrekultivierung erstellt. Sobald die formale Vollständigkeitsprüfung abgeschlossen ist, übernimmt ein unabhängiges Expertengremium die abschließende Bewertung und Festlegung der Genehmigungsauflagen.

Das Entwicklungskonzept verbindet Edelmetall-Cashflows mit strategischer Rohstoffförderung:

Eckdaten der Untertagemine: Geplant ist eine anfängliche Betriebsdauer von acht Jahren, die über 200 direkte Arbeitsplätze schaffen und der Region eine geschätzte Wertschöpfung von 240 Millionen Neuseeland-Dollar bringen soll.

Strategischer Rohstoff Antimon: Neben der Goldgewinnung adressiert CEO Robert Eckford gezielt das globale Angebotsdefizit bei Antimon , das durch internationale Exportbeschränkungen verschärft wird.

, das durch internationale Exportbeschränkungen verschärft wird. Zeitplan bis zur Baureife: Die Vorlage der vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS) erfolgt im vierten Quartal 2026, die finalen Projektgenehmigungen visiert das Management für Mitte 2027 an.

Reefton-Distriktpotenzial über 120.000 Hektar und Pipeline-Optionen

Für RUA GOLD bildet Auld Creek das operative Sprungbrett zur Erschließung des gesamten Reefton-Goldfelds, in dem das Unternehmen Bergbaurechte über mehr als 120.000 Hektar kontrolliert. Historisch wurden in diesem Distrikt über zwei Millionen Unzen Gold mit bemerkenswert hohen Gehalten zwischen 9 und 50 Gramm pro Tonne gefördert - ein geologischer Rahmen, der das Entdeckungspotenzial verdeutlicht, auch wenn er keine Garantie für ähnliche Gehalte auf Auld Creek bedeutet. Die anstehende PFS wird das Abbau- und Aufbereitungskonzept erstmals wirtschaftlich quantifizieren und damit die Basis für die spätere Finanzierung und Bauentscheidung schaffen.

Flankiert wird das Projektportfolio durch das Goldexplorationsprojekt Glamorgan im Hauraki-Distrikt auf der Nordinsel Neuseelands, einer Region mit einer historischen Produktion von 15 Millionen Unzen Gold und 60 Millionen Unzen Silber. Das kurzfristige Kurspotenzial konzentriert sich jedoch klar auf Auld Creek: Gelingt der zügige Durchlauf durch das Fast-track-Verfahren und liefert die PFS überzeugende Wirtschaftlichkeitsdaten, etabliert sich RUA GOLD als einer der seltenen neuen Gold- und Antimonentwickler in einer verlässlichen westlichen Bergbauregion.









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