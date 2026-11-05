Gold-Hammer mit 53,10 g/t: Neue Zonen erweitern Sitka Gold's RC Gold-Projekt im Yukon

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Sitka Gold meldet hochgradige Goldtreffer auf Contact und Bear Paw. Die beiden Zonen könnten zu eigenständigen Lagerstätten heranwachsen. Ergebnisse von 82 Bohrlöchern stehen noch aus!

Mit einem Bonanza-Treffer von 53,10 g/t Gold über 1,2 Meter und breiten mineralisierten Intervallen untermauert Sitka Gold (TSXV: SIG; FSE: 1RF; OTCQX: SITKF) das Wachstumspotenzial seines zu 100 Prozent unternehmenseigenen RC-Goldprojekts im kanadischen Yukon. Die jüngsten Bohrergebnisse belegen, dass das System weit über die bisher bekannten drei Kernvorkommen Blackjack, Eiger und Rhosgobel hinausreicht: Sowohl die Contact-Zone als auch das Zielgebiet Bear Paw nämlich lieferten jetzt oberflächennahe, hochgradige Abschnitte und zeichnen sich als eigenständige Lagerstättenkandidaten ab.

Bei einem Gesamtvolumen von rund 60.000 Bohrmetern im Jahr 2026 sitzt das Unternehmen zudem auf einer massiven Nachrichtenpipeline - die Laboranalysen von 82 Bohrlöchern stehen noch aus.

Contact und Bear Paw im Fokus: Hochgradige, oberflächennahe Treffer und offene Systeme

Die aktuellen Kernanalysen unterstreichen einmal mehr die geologische Signatur eines typischen reduzierten intrusionsgebundenen Goldsystems (RIRGS), wie es für den ertragreichen Tombstone-Goldgürtel charakteristisch ist. Die Vererzungen treten in Quarz-Monzonit-Gängen auf und weisen neben sichtbarem Freigold regelmäßige Vergesellschaftungen mit Arsenopyrit und Bismuthinit auf:

Contact-Zone (Bohrloch DDRCCC-26-162): Schnitt ab nur 5,2 Metern Tiefe 74,8 Meter mit durchschnittlich 1,31 g/t Gold. Darin enthalten sind 41,7 Meter mit 2,20 g/t Gold sowie eine hochgradige Kernzone von 1,2 Metern mit 53,10 g/t Gold zwischen 39,8 und 41,0 Metern. Geografisch auf halber Strecke zwischen Blackjack und Rhosgobel gelegen, spannt Contact bereits eine 900 mal 650 Meter große Fläche bis in 400 Meter Tiefe auf. Bear Paw (Bohrloch DDRCCC-26-160): Traf rund 2,5 Kilometer südwestlich von Rhosgobel ab 31 Metern Tiefe auf 74,0 Meter mit 0,81 g/t Gold , inklusive 48,6 Metern mit 1,18 g/t Gold (darin 33,0 Meter mit 1,48 g/t Gold sowie 1,8 Meter mit 4,27 g/t Gold) innerhalb einer hydrothermal alterierten Brekzie. Explorationspotenzial: Beide Zielzonen sind in sämtliche Richtungen und in die Tiefe offen; während Bear Paw auf einer 1,5 mal 0,75 Kilometer großen Bodenanomalie basiert und bisher auf 200 mal 500 Metern bis 200 Meter Tiefe erbohrt wurde, deuten die Daten auf das Entstehen einer vierten und fünften Lagerstätte hin.

Labor-Rückstau von 82 Bohrlöchern treibt anstehendes Ressourcen-Update

CEO Cor Coe sieht in den jüngsten Bohrtreffern den Beleg dafür, dass der rund fünf mal zwölf Kilometer große Clear-Creek-Intrusionskomplex ein zusammenhängendes Großsystem beherbergt. Damit verlagert sich der Fokus nun auf den bevorstehenden Newsflow: Aus der 60.000-Meter-Kampagne des Jahres 2026 stehen die Ergebnisse von 82 Diamantbohrlöchern über insgesamt rund 27.000 Bohrmeter noch aus. Diese Analysen decken die Zielgebiete Blackjack, Saddle, Eiger, Rhosgobel, Pukelman-Contact und Bear Paw ab.

Die verkehrsgünstige Lage der 447 Quadratkilometer großen Liegenschaft - rund 100 Kilometer östlich von Dawson City und über eine Schotterstraße ganzjährig erreichbar - gewährleistet eine kosteneffiziente Projektlogistik. Sobald die verbleibenden 27.000 Meter ausgewertet sind, fließen sämtliche Daten in ein überarbeitetes geologisches Blockmodell ein. Die anstehende Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung wird zeigen, in welchem Umfang die neu erschlossenen Zonen Contact und Bear Paw die bereits bestehende Ressourcenbasis von RC Gold ausweiten können.









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