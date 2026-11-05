Köln (ots) -Ende Oktober ist der neue AllBright-Bericht 2026 erschienen. Er zeigt: In den DAX-Unternehmen steigt der Frauenanteil in den Vorständen, allerdings nur leicht. Auch unter Führungskräften in der Chemie- und Pharmabranche steigt der Frauenanteil. Das zeigt die VAA-Chancengleichheitsumfrage 2025.Frauen in der chemisch-pharmazeutischen Industrie erreichen häufiger leitende Positionen als in der Vergangenheit. Zu diesem Ergebnis kommt die VAA-Umfrage zur Chancengleichheit, die von der Interessenvertretung der Fach- und Führungskräfte in Chemie und Pharma im Sommer 2025 zum achten Mal durchgeführt wurde. Gut ein Jahr später zeigt der AllBright-Bericht 2026, dass nach der Stagnation in den vergangenen zwei Jahren die 40 DAX-Unternehmen einen Zuwachs beim Frauenanteil in den Vorständen haben: Er liegt nun bei 28,5 Prozent.Der AllBright-Bericht misst Vorstände, nicht aber die Grundlage für solche Karrieren. "Der leichte Zuwachs des Frauenanteils in den Vorständen der DAX-Konzerne ist ein positives Signal", sagt VAA-Vorstandsmitglied Dr. Monika Brink von Boehringer Ingelheim. "Der Bericht der AllBright Stiftung zeigt aber auch, dass der Fortschritt nach zwei Jahren Stillstand noch nicht gesichert ist", sagt Brink. "Wenn wir mehr Frauen in Vorstandspositionen bringen wollen, müssen wir früher ansetzen. Was wir brauchen, ist Führungsnachwuchs. Hier setzt unter anderem unser Frauennetzwerk VAA connect an."Die VAA-Chancengleichheitsumfrage 2025 zeigt hier erste positive Entwicklungen. 27 Prozent der Frauen unter den Teilnehmenden waren leitende Angestellte, bei der vorherigen Umfrage lag der Anteil bei 23 Prozent. Als Verband für Arbeitnehmende setzt sich der VAA seit Jahrzehnten stark für mehr Chancengleichheit in den Unternehmen ein. Er führt die Umfrage zur beruflichen Situation weiblicher und männlicher Fach- und Führungskräfte seit 1990 alle fünf Jahre durch. An der Chancengleichheitsumfrage (https://www.vaa.de/presse/publikationen/umfragen/chancengleichheitsumfrage) 2025 beteiligten sich mehr als 1.100 VAA-Mitglieder, rund ein Drittel davon Frauen.Pressekontakt:Ansprechpartnerin für Rückfragen: Caecilia Geismann, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Telefon: +49 221 160010, E-Mail: caecilia.geismann@vaa.de.Original-Content von: VAA - Fach- und Führungskräfte Chemie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134575/6385013