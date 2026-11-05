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Brossard, Québec / 5. November 2026 / IRW-Press / Windfall Geotek Inc. (CSE: WIN; OTCQB: WINKF) ("Windfall" oder das "Unternehmen"), seit 2005 ein führendes Unternehmen bei der Anwendung von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen zur Entdeckung von Minerallagerstätten, freut sich bekannt zu geben, dass Herr Javier Pernas, Direktor von Simplex S.R.L., mit der Exklusivvertretung des Unternehmens in Argentinien, Chile und Peru betraut wurde.

Diese Ankündigung unterstreicht die Bedeutung der Erschließung des lateinamerikanischen Marktes angesichts der weltweit intensiven Suche nach Kupfer. Herr Pernas verfügt über fundierte Kenntnisse des heimischen Marktes und Fachwissen in Bergbau und Informationstechnik und bietet Windfall Geotek damit eine zentrale Anlaufstelle für drei der weltweit wichtigsten Bergbaujurisdiktionen.

Der Direktor von Simplex blickt auf mehr als 30 Jahre Erfahrung im B2B-Technologievertrieb und in der Geschäftsentwicklung in Lateinamerika zurück, in denen er leitende Positionen im Vertrieb bei Firmen wie Gilat Satellite Networks, Nokia sowie jungen Technologieunternehmen bekleidete. Über die Technologievertriebsagentur und Managementberatungsfirma Simplex vertritt er internationale Technikhersteller aus den Bereichen Bergbau, Öl & Gas, Energie und Infrastruktur und unterstützt sie beim Markteintritt in Lateinamerika, beim Aufbau von Vertriebskanälen und bei der Betreuung komplexer Geschäftsprojekte, von der ersten Kontaktaufnahme bis hin zum Vertragsabschluss. Javier Pernas hat ein Ingenieursdiplom vom ITBA (Argentinien) und ein MBA-Diplom vom IMD (Schweiz).

Kommentar der Unternehmensführung

Réjean Provost, Vice-President Business Development von Windfall Geotek, erklärt:

"Windfall Geotek ist bereits aktiv auf dem lateinamerikanischen Markt vertreten. Wir sind überzeugt, dass diese Märkte, mit einer starken Präsenz vor Ort, für die Expansion unserer KI/ML-gestützten Mineralexplorationstechnologie von großer strategischer Bedeutung sind. Die Unterzeichnung von Repräsentationsvereinbarungen mit erfahrenen Agenturen vor Ort stärkt unsere internationale Wachstumsstrategie und zeugt von der Einsatzfähigkeit unserer Technologie in allen Bergbaujurisdiktionen der Welt.

Argentinien, Chile und Peru zählen zu den weltweit führenden Bergbaujurisdiktionen, insbesondere für Kupfer, und verfügen über umfangreiches geologisches und geophysikalisches Datenmaterial, das sich perfekt für Windfall Geoteks KI/ML-basierten Zielermittlungsansatz eignet. Die Zusammenführung unserer bewährten Technologie mit dem ausgedehnten Netzwerk und den Kenntnissen des lateinamerikanischen Bergbausektors, über die Herr Pernas verfügt, wird aus unserer Sicht die Marktdurchdringung beschleunigen und bedeutende Geschäftsmöglichkeiten für uns auftun. Dieser Prozess ist mittlerweile angelaufen, und wir konnten bereits mehrere aussichtsreiche Projektchancen sondieren und Branchenkontakte knüpfen."

"Zusammen mit der kürzlich bekannt gegebenen Vertretung in Japan und Australien unterstützen diese Vereinbarungen Windfall Geotek bei seinen strategischen Maßnahmen, über kompetente Partner vor Ort international zu expandieren und gleichzeitig sein hochskalierbares Geschäftsmodell beizubehalten. Unser Ziel ist es, die Ergebnisse von mehr als zwei Jahrzehnten Entwicklungsarbeit im Bereich der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens (KI/ML) sowie unsere Erfolge bei der Identifizierung vielversprechender Mineralexplorationsziele in eine wachsende Pipeline aus kommerziellen Projekten, strategischen Partnerschaften und Entdeckungsmöglichkeiten für Windfall Geotek und seine Aktionäre umzusetzen."

Über Windfall Geotek - KI-gestützte Entdeckungen seit 2005

Windfall Geotek ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der KI-gestützten Mineralexploration, das komplexe geowissenschaftliche Daten mit Geschwindigkeit und Genauigkeit in vielversprechende Entdeckungen umwandelt. Mit einem multidisziplinären Team aus Geophysikern, Geologen und KI-Spezialisten validiert Windfall ausgewählte, von der KI generierte Ziele und stellt damit die Zuverlässigkeit seines Systems unter Beweis. Über den Bergbau hinaus weitet Windfall seine Expertise auf lebensrettende Anwendungen, darunter die Detektion von Landminen und Blindgängern, aus.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Michel Fontaine, Chairman, President und CEO von Windfall Geotek

Tel: +1 514-994-5843 | E-Mail: Michel@windfallgeotek.com | Website: www.windfallgeotek.com

Regionale Geschäftsanfragen - Argentinien, Chile und Peru:

Javier Pernas, Direktor, Simplex S.R.L.

E-Mail: jpernas@simplexsrl.com

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie im Profil von Windfall Geotek auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca. Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt. Die CSE und ihr Regulation Services Provider (gemäß der Definition in den Richtlinien der Börse) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

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