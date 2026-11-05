Geht's jetzt los?: Kupfer und Palladium: Zwei Metalle kämpfen um die Trendwende

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Palladium fiel im Oktober erstmals seit Juni 2025 unter 1.000 US-Dollar, Kupfer gab nach dem Rekord nach. Sibanye beendete den Streik in Montana; NexMetals verdreifachte fast die Ressource bei Selebi North.

Anzeige/Werbung - Im Auftrag von Sibanye-Stillwater Limited und NexMetals Mining Corp. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden Unternehmen bezahlte, unabhängige IR-Beraterverträge. Autorin: Ingrid Heinritzi. Erstveröffentlichung: 05.11.2026, 15:00 Uhr Berlin/Zürich.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Kupfer erreichte im September an der Londoner Metallbörse ein Rekordhoch von 14.875 US-Dollar je Tonne. Getragen wurde der Anstieg vor allem von erwarteten US-Zöllen auf raffiniertes Kupfer, die Metall in US-Lager zogen. Seither belastet der Ausverkauf bei Technologieaktien: Am 3. November fiel der Preis zeitweise unter 14.000 US-Dollar.

Palladium verlor im Oktober rund 19 Prozent und schloss den Monat bei rund 980 US-Dollar je Unze, erstmals seit Juni 2025 unter 1.000 US-Dollar. Belastend wirkten Mittelabflüsse, höhere Zinserwartungen und Sorgen um die Autoindustrie, die über 80 Prozent der Nachfrage stellt. Hybridfahrzeuge stützen den Bedarf, Elektroautos und Recycling bremsen ihn.

Langfristig treiben Stromnetze und Rechenzentren den Kupferbedarf: Nach Branchenschätzungen benötigt ein KI-Rechenzentrum 20 bis 40 Tonnen Kupfer je Megawatt. Kurzfristig erwartet die International Copper Study Group (ICSG) dagegen einen Überschuss an raffiniertem Kupfer von rund 104.000 Tonnen 2026 und 368.000 Tonnen 2027.

Sibanye-Stillwater beendet Streik in Montana

Sibanye-Stillwater - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/- zählt zu den großen Produzenten von Platinmetallen und Gold. Zum Portfolio gehören PGM-Minen in Südafrika und Montana sowie ein globales Recyclinggeschäft für verbrauchte Autokatalysatoren. Die Minen in Montana sind die wichtigste Quelle für primäres Palladium aus den USA.

Am 7. Oktober ratifizierte die Belegschaft der Stillwater-East-Mine und der Hütte in Columbus einen Tarifvertrag bis Mai 2029; damit endete der im September begonnene Streik. In Finnland läuft der gestufte Hochlauf des Lithiumprojekts Keliber. Termine und Ergebnisse bleiben an die erfolgreiche Umsetzung gebunden.

NexMetals vergrößert die Ressource bei Selebi

NexMetals Mining - https://www.rohstoff-tv.com/play/nexmetals-starke-bohrergebnisse-riesiger-ressourcen-sprung/ - entwickelt in Botswana die früher produzierenden Kupfer-Nickel-Minen Selebi und Selkirk. Am 1. Oktober meldete das Unternehmen für Selebi Main 32,47 Millionen Tonnen vermutete Ressourcen mit 1,53 Prozent Kupfer und knapp 1 Prozent Nickel, 72 Prozent mehr Tonnage als 2024. Ressourcen sind keine Reserven; ihre Wirtschaftlichkeit ist nicht nachgewiesen.

Am 20. Oktober folgte Selebi North: Die angezeigten Ressourcen stiegen auf 8,95 Millionen Tonnen, fast das Dreifache von 2024. Insgesamt umfasst Selebi nun 8,95 Millionen Tonnen angezeigt und 41,95 Millionen Tonnen vermutet. Eine erste PEA plant NexMetals für das zweite Halbjahr 2026. Termine und Ergebnisse bleiben an die erfolgreiche Umsetzung gebunden.

Fazit: Sibanye-Stillwater und NexMetals vor Meilensteinen

Der wachsende Strombedarf stützt die langfristige Kupfernachfrage, während Palladium von Hybridfahrzeugen und Recycling abhängt. Bei Sibanye zählen der Betrieb nach dem Tarifabschluss und der Keliber-Hochlauf, bei NexMetals die geplante PEA für Selebi. Metallpreise, Finanzierung und Umsetzung bleiben entscheidend. Rohstoffaktien tragen zusätzliche Unternehmensrisiken und bieten keine Kurssicherheit.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen: https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ und https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/nexmetals-mining-corp/

Weiterführende Informationen bietet unser Batteriemetallreport: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2026-03/

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: Bloomberg/Yahoo Finance, Kupfer und Tech-Ausverkauf, 22.10.2026 · Seeking Alpha/TradingView, Kupfer unter 14.000 US-Dollar, 03.11.2026 · The Globe and Mail, Palladium unter 1.000 US-Dollar, 30.10.2026 · MineListings, Palladium im Oktober, 02.11.2026 · Trading Economics, Palladium · SMM, Kupferbedarf von KI-Rechenzentren, 16.10.2026 · ICSG/Mining Weekly, Kupferprognose, 14.10.2026 · Sibanye-Stillwater, Tarifvertrag Stillwater East und Columbus, 07.10.2026 · Skillings, Streik in Montana, 2026 · Sibanye-Stillwater, Keliber-Update, 19.01.2026 · NexMetals, Arbeitsprogramm 2026, 15.01.2026 · NexMetals, Ressource Selebi Main, 01.10.2026 · NexMetals, Ressource Selebi North, 20.10.2026; Titelbild: KI-generierte Symbolillustration

Transparenz und Interessenkonflikte

Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Autorin: Ingrid Heinritzi. Verantwortliche Person nach § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger, CEO SRC. Emittenten: Sibanye Stillwater Limited (JSE: SSW; NYSE: SBSW; WKN: A2PWVQ; ISIN: ZAE000259701) und NexMetals Mining Corp. (TSXV: NEXM; Nasdaq: NEXM). Auftraggeber und Vergütungsempfänger: Der Artikel erfolgt im Rahmen der mit den Unternehmen bestehenden bezahlten IR-Beraterverträge, über die die SRC vergütet wird. Vergütung der Autorin: über SRC. Die bezahlten Beziehungen begründen ein wirtschaftliches Interesse an positiver Darstellung. Positionen zum Erscheinungstag: Die Autorin hält keine eigenen Positionen; SRC: hält keine Positionen. Beteiligung eines Emittenten an SRC von mindestens 5%: Nein. Market-Making- und Investmentbanking-Beziehungen: Erfolgsunabhängige IR-Beraterverträge.

Methodik und Risiken

Redaktionsstand und Quellenstichtag: 04.11.2026, 18:00 Uhr MEZ. Öffentliche Quellen wurden abgeglichen; Unternehmensangaben sind nicht unabhängig. Keine eigene Bohrdatenprüfung, Ressourcenschätzung, Machbarkeitsstudie oder Unternehmensbewertung. Titelbild: KI-generierte Symbolillustration; sie zeigt keine realen Anlagen oder Projekte der Emittenten. QPs der Originalmeldungen: NexMetals - Sharon Taylor, M.Sc., P.Geo., Vice President Exploration, nicht unabhängig; Ressourcenschätzungen durch The MSA Group, Johannesburg. Für Sibanye-Stillwater enthält der Artikel keine technischen Projektangaben im Sinne von NI 43-101. Die QP-Benennung bedeutet keine Prüfung oder Freigabe dieses Artikels. Vermutete Ressourcen sind geologisch unsicherer als angezeigte. Studien und Zeitpläne setzen unter anderem Finanzierung, Genehmigungen und erfolgreiche Exploration voraus. Kupfer-, Nickel- und PGM-Preise, Zinsen, Wechselkurse, Arbeitskonflikte, Genehmigungsverfahren in Botswana, Metallurgie, Kosten und Kapitalverwässerung können Ergebnisse wesentlich verändern und zum Totalverlust führen.

Hinweise und Haftung

Bezahlte Marketingmitteilung, keine unabhängige Finanzanalyse, individuelle Anlageberatung oder Kaufaufforderung; kein Wertpapierangebot und keine Kaufempfehlung. Persönliche Anlageverhältnisse werden nicht geprüft. Die Haftung ist nur im gesetzlich zulässigen Umfang begrenzt; zwingende Haftung und Ansprüche bleiben unberührt. Für externe Seiten sind deren Betreiber verantwortlich; eigene gesetzliche Verantwortung bleibt unberührt. KI wurde für Recherche, Bearbeitung und das Titelbild eingesetzt. Redaktionelle Verantwortung und menschliche Schlussprüfung verbleiben bei SRC. © 2026 SRC swiss resource capital AG. Weiterverbreitung mit Zustimmung oder gesetzlicher Erlaubnis.

Enthaltene Werte: XD0002747XXX,XD0002876XXX,XD0002876XXX,ZAE000259701,XC0009656XXX,CA65346E2042