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XTB
05.11.2026 15:06 Uhr
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Qualcomm Aktie: Smartphone-Flaute überschattet Qualcomm Quartalszahlen

Der US-Halbleiterkonzern Qualcomm hat seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt und damit an den Märkten für Ernüchterung gesorgt: Zum Handelsauftakt sackte die Qualcomm Aktie um mehr als zehn Prozent ab, da Marktteilnehmer das Zahlenwerk trotz einer leichten Gewinnübertreffung mit deutlicher Zurückhaltung aufnahmen. Die vorgelegten Qualcomm Quartalszahlen verdeutlichen, dass die strategische Diversifizierung in die Wachstumsfelder Automobilindustrie und Rechenzentren zwar an Dynamik gewinnt, den anhaltenden Einbruch im angestammten Smartphone-Geschäft sowie den daraus resultierenden Margendruck jedoch vorerst nicht vollständig kompensieren kann. Erlöse von 10,44 Milliarden USD und ein um 28 - eingebrochener Reingewinn belegen, dass sich das Unternehmen in einer anspruchsvollen Übergangsphase befindet.

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