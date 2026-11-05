Qualcomm Aktie: Smartphone-Flaute überschattet Qualcomm Quartalszahlen

Der US-Halbleiterkonzern Qualcomm hat seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt und damit an den Märkten für Ernüchterung gesorgt: Zum Handelsauftakt sackte die Qualcomm Aktie um mehr als zehn Prozent ab, da Marktteilnehmer das Zahlenwerk trotz einer leichten Gewinnübertreffung mit deutlicher Zurückhaltung aufnahmen. Die vorgelegten Qualcomm Quartalszahlen verdeutlichen, dass die strategische Diversifizierung in die Wachstumsfelder Automobilindustrie und Rechenzentren zwar an Dynamik gewinnt, den anhaltenden Einbruch im angestammten Smartphone-Geschäft sowie den daraus resultierenden Margendruck jedoch vorerst nicht vollständig kompensieren kann. Erlöse von 10,44 Milliarden USD und ein um 28 - eingebrochener Reingewinn belegen, dass sich das Unternehmen in einer anspruchsvollen Übergangsphase befindet.

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.