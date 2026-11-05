EQS-News: Super Micro Computer, Inc.
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SAN JOSE, Kalifornien, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von umfassenden IT-Lösungen in den Bereichen KI, Unternehmen, Speicher und 5G/Edge mit Data Center Building Block Solutions (DCBBS), gab heute gemeinsam mit IBM und NVIDIA eine neue KV-Cache-Speicherlösung bekannt. Die gemeinsame Lösung integriert All-Flash-Speicherserver von Supermicro im Petascale-Bereich mit Prozessoren der AMD EPYC 9005-Serie ("Turin"), IBM Storage Scale-Software sowie die NVIDIA Dynamo-Inferenz-Framework-Software und Spectrum-X-Ethernet-Netzwerktechnologie.
Zusammen können diese Technologien die Zeit, die KI-Modelle benötigen, um mit der Generierung einer Antwort zu beginnen, drastisch verkürzen - ein entscheidender Vorteil, da Unternehmen zunehmend agentische und kontextreiche KI-Workflows einsetzen. Die Erweiterung der KV-Cache-Kapazität über den lokalen GPU-Speicher hinaus kann die GPU-Auslastung und den Inferenzdurchsatz verbessern und gleichzeitig eine hohe Verfügbarkeit der KV-Cache-Inhalte sowie eine unterbrechungsfreie Skalierung der KV-Cache-Kapazität ermöglichen. Das Ergebnis ist eine skalierbarere, widerstandsfähigere Inferenzarchitektur, die schnellere und reaktionsfähigere KI-Erlebnisse bietet.
"Da sich KI-Workloads vom Training auf die Inferenz ausweiten, müssen Unternehmen und Neoclouds, die Inferenz-Workloads mit hohem Durchsatz einsetzen - wie sie für agentische KI und kontextreiche, mehrstufige generative KI charakteristisch sind -, Engpässe beseitigen, um die GPU-Effizienz zu verbessern", sagte Charles Liang, President und CEO von Supermicro. "Unsere Lösung mit IBM und NVIDIA demonstriert diese Leistungsvorteile eindeutig."
Eine Videozusammenfassung dieser Pressemitteilung finden Sie hier.
Inferenz-Workloads bestehen aus zwei Phasen: Prefill und Decode. Während des Prefill-Vorgangs wird der Eingabetext in Token umgewandelt und vom LLM verarbeitet, um die für die Inferenz erforderlichen intermediären Schlüssel-Wert-Zustände (KV-Zustände) zu generieren. Durch die Speicherung dieser zuvor berechneten KV-Zustände in einem persistenten KV-Cache kann das System diese wiederverwenden, anstatt denselben Kontext für nachfolgende Anfragen neu zu berechnen. Agentenbasierte Workflows, Programmierassistenten, RAG mit langem Kontext, multimodale KI und Multi-Turn-Anwendungen können bei der Verarbeitung umfangreicher Codebasen, Dokumente, Konversationen, Bilder und anderer Kontextdaten erhebliche Mengen an KV-Zuständen erzeugen, wodurch die GPU- und CPU-Speicherkapazitäten schnell überschritten werden und die Notwendigkeit entsteht, den KV-Cache auf einen gemeinsam genutzten Netzwerkspeicher mit hoher Kapazität auszulagern.
Die KV-Cache-Lösung von Supermicro, IBM und NVIDIA stellt diese persistente Speicherschicht bereit und trägt so zur Verbesserung der Inferenz-Effizienz, des Durchsatzes und der Skalierbarkeit bei, während redundante Berechnungen reduziert werden.
Zu den wichtigsten Vorteilen der KV-Cache-Lösung für Kunden zählen:
"Unternehmen benötigen einen grundlegend besseren Ansatz zur Skalierung der KI-Inferenz. Gemeinsam bieten IBM, Supermicro und NVIDIA eine leistungsstarke, ausfallsichere KV-Cache-Lösung an, die Kunden dabei unterstützt, ihre GPU-Investitionen zu maximieren, unabhängig von der Rechenleistung zu skalieren und die Effizienz ihrer Infrastruktur erheblich zu verbessern", sagte Sam Werner, GM bei IBM Storage. "Diese Zusammenarbeit stellt einen wichtigen Schritt dar, um die KI-Inferenz in Unternehmen skalierbarer, zuverlässiger und kosteneffizienter zu gestalten."
"Agentische KI und Anwendungen mit langem Kontext sind darauf angewiesen, den Kontext über viele Schritte hinweg effizient wiederzuverwenden, und NVIDIA Dynamo unterstützt die Orchestrierung verteilter Inferenz, sodass Unternehmen aus jeder GPU einen höheren nutzbaren Durchsatz erzielen können", sagte Shruti Koparkar, NVIDIA AI Inference Product Lead. "Durch die Kombination von NVIDIA Dynamo und Spectrum-X-Ethernet mit den Petascale-Speicherservern von Supermicro und IBM Storage Scale schafft diese KV-Cache-Lösung eine leistungsstarke gemeinsame Speicherebene, die redundante Rechenvorgänge reduzieren, die 'Time-to-First-Token' verkürzen und Kunden dabei unterstützen kann, ausfallsichere KI-Inferenzdienste zu skalieren."
Für weitere Informationen zu Supermicro- und IBM-Lösungen klicken Sie hier. Um das IBM Redbook Context without Limits: A High-Performance KV Cache Platform for Large-Scale AI Inference", klicken Sie hier.
Informationen zu Super Micro Computer, Inc.
Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.
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1Detaillierte Ergebnisse im IBM Redbook: https://www.redbooks.ibm.com/docs/MD260021/MD260021.html
05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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