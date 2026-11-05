Rekordbestand von 7,6 Milliarden Euro, bestätigte Jahresprognose - und trotzdem verliert die Renk-Aktie deutlich. Die erneute Gewinnwarnung von Rheinmetall belastet den gesamten Rüstungssektor. Unter Aktionären herrscht Unverständnis, zugleich wächst die Sorge um ein ambitioniertes Schlussquartal.Volle Auftragsbücher schützen nicht vor dem Kurseinbruch eines großen Branchennachbarn. Der Panzergetriebe-Hersteller Renk meldete am Donnerstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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